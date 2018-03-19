Британия располагает доказательствами того, что именно Россия произвела химоружие «Новичок», который был применен на территории Солсбери с целью покушения на Сергея Скрипаля.

Об этом заявил глава МИД РФ Борис Джонсон в интервью «Би-би-си», передает Newsader. Как следует из его слов, Москва создала этот ядовитый газ в последние 10 лет.

«Мы на самом деле обладаем доказательствами того, что в течение последних десяти лет Россия не только занималась изучением вопроса доставки отравляющих веществ для убийств, но и занималась разработкой и накоплением запасов «Новичка»», — сказал Джонсон, комментируя заявление Москвы об обратном.

Уже сегодня, 19 марта, Лондон передаст образцы вещества «Новичок», которым были отравлены прежний офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, экспертам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Сегодня эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, мы поделимся с ними образцами, они будут исследоваться наиболее уважаемыми международными лабораториями», — рассказал министр

Сводка.нет - Новости Украины и Мира