Эта изможденная, явно нездоровая женщина с лошадиным лицом уже одной своей внешностью вызывает инстинктивное отвращение. Конечно, акцентировать внимание на этом не совсем, скажем так, прилично, но о каких правилах приличия можно говорить, если речь идет о миллионах украинцев, которые стали заложниками карательной медицины Ульяны Супрун, с лета 2016 года исполняющей обязанности министра здравоохранения? Ее прозвали «Доктор Смерть». Не только за внешние данные. В этом случае форма полностью соответствует содержанию, следовательно Ульяна действительно является «лицом» так называемой медицинской реформы.

Американка украинского происхождения Супрун возглавила Министерство здравоохранения после грузина Александра Квиташвили, представителя так называемой «команды Михо Саакашвили». Полтора года Квиташвили, который вообще не имеет никакого медицинского образования, сидел в кабинете руководителя МОЗ. Он вообще ничего не делал, что, надо сказать, приносило гораздо больше пользы, чем бурная реформаторская деятельность Супрун. Формально должность министра здравоохранения относится к квоте «Блока Петра Порошенко». Сразу же после февральского переворота развернулась борьба за миллиардные потоки в сфере медицины. Грузин-«реформатор» был промежуточным решением глобальной проблемы перераспределения средств. Ему ничего не давали делать, и он был полноценным «зиц-председателем». Все изменилось, когда к власти пришла ставленница американской фармацевтической индустрии Ульяна. Формально у нее есть медицинское образование. Где-то на уровне медсестры из рентгенкабинета.

Да, она действительно «е...нутая», как говорит губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. Причем не надо переоценивать морально-деловые качества самого Москаля. Это редкий политический подонок, который переквалифицировался из мента в националиста-патриота. Произошла данная чудесная перемена еще во время первой «цветной» революции. Но в одном «дяде Гене» не откажешь – умеет материться и довольно часто попадает в цель. В данном случае его «характеристика» почти сразу стала общенациональным мэмом.

Патологическая националистка, выросшая в США. Постоянно таскается в вышиванках. Муж такой же е…нутый «активист-документалист». То ли фильмы снимает, то ли педофилией занимается (удалось отмазаться). Ульяна страшно гордится своей почти столетней бабулей, которая принимала участие в «вооруженной борьбе ОУН-УПА за независимость». Помогала немцам выявлять коммунистов-подпольщиков.

Бездетная парочка появилась в Украине еще при Ющенко. Но только при Порошенко Супрун получила высокий пост и заслужила погоняло «Доктор Смерть». Она плохо владеет украинским языком, путает вакцину с сывороткой, не имеет ни малейшего представления о том, как функционирует система здравоохранения в Украине. Но это не важно. Главное другое: эта активистка, получившая вместе с супругом украинское гражданство из пухлых рук Порошенко, патологически ненавидит людей. Думаю, для этого у нее есть все основания, тут все кристально ясно и без психиатра. В результате получился идеальный кандидат на самую гуманную должность – министра здравоохранения. Идеальный для американцев.

За два с половиной года Супрун действительно удалось почти полностью уничтожить украинскую систему здравоохранения, которую она называла «савецкой». Самое главное она сделала уже в первые месяцы – полностью перевела все закупки лекарств за средства бюджета на иностранные компании. Это называлось «борьбой с фармацевтической мафией». В итоге все финансовые потоки были переориентированы на три структуры: «ПроООН», «ЮНИСЕФ», полностью контролируемые амерами, и британское закупочное агентство Crown Agents. Даже закупки лекарств украинских производителей проводились через международных посредников. Речь идет почти о шестнадцати миллиардах гривен за три бюджетных года. В результате действия такой схемы все без исключения лекарственные препараты в Украине подорожали в пять-двадцать раз. Миллиарды гривен регулярно перечислялись на счета «тройки», а сами препараты поступали через пять-семь месяцев. В стране образовался стойкий недостаток самых необходимых лекарств, в частности вакцин. Огромные средства прокручивались через иностранные банки, затем на них закупались просроченные лекарства, сомнительного качества вакцины и «прозрачно поставлялись» в Украину.

Когда возникали эпидемии, в частности кори, которые уносили жизни десятков (!) детей, «Доктор Смерть» отрицала очевидное и все списывала на «происки фармацевтической мафии». Монополизация фармацевтического рынка двумя американскими и одной британской структурами – первое «достижение» Супрун в деле физического снижения численности «туземной популяции».

Затем началась так называемая «реформа», суть которой сводилась к ликвидации «избыточного количества больниц», переводу медицины на платную основу и «фельдшеризации» системы оказания медицинской помощи. Первыми жертвами стали сельские больницы. Ульяна ввела систему «госпитальных округов», в рамках которой были закрыты сотни (!) больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в небольших населенных пунктах. В свое время правительство «диктаторского прихвостня» Николая Яновича Азарова начало реализовывать систему оказания первой помощи на селе. Они исходили из того, что сельские жители не имеют возможности добираться до областных центров и надо предоставить им возможность получения самой неотложной помощи на местах. Ну «диктаторы», что ты с них возьмешь.

Супрун объявила все это «савецкой карательной медициной», и бабушкам и дедушкам из сел было предложено получать «квалифицированную медицинскую помощь по Интернету». Этот бред с энтузиазмом подхватил главком Вальцман, который начал рассказывать о «широкополосном Интернете в сельской местности». Берешь «айфон» и по «Скайпу» связываешься с киевскими специалистами.

Строительство медицинского концлагеря под руководством «Доктора Смерть» быстро набирало обороты. Хотя точнее говорить о тотальном уничтожении украинского здравоохранения. Очередной жертвой стала система «скорой помощи». Ульяна сказала, что выезд на дом высококвалифицированного врача – недопустимая роскошь. Бензин дорогой, надо записываться по Интернету к «семейным врачам», которые будут делать операции по «Скайпу». В результате «скорые помощи» вообще перестали выезжать на «незначительные случаи». Температура под сорок? Пейте жаропонижающее, не занимайте линию. Дежурить на «скорых» стали молодые мальчики и девочки, которые не успели устроиться на работу в клиники Польши и Германии. Если не подох сразу, то зачем тратить на тебя бензин? Логично.

Американская волонтерка все эти годы методично, с садистским удовольствием занималась уничтожением чудом оставшихся на Украине врачей-профессионалов. Директор Киевского Института сердца Борис Тодуров, способный хирург, первым в Украине сделавший операцию по пересадке сердца, публично обвинил Супрун в ежегодном убийстве десятков тысяч украинцев. По количеству сердечнососудистых заболеваний Украина занимает чуть ли не первое место в Европе, куда так стремится. Стентирование – операция по расширению сердечных сосудов с помощью стентов, давно является надежным способом предотвращения смертности от инфарктов и других заболеваний. Система закупок Супрун действительно заблокировала поставки стентов в украинские клиники. Люди просто умирают в очереди на операцию. Об этом написал Тодуров и почти быстро стал мишенью травли со стороны МОЗ и целой армии прикормленных американскими фармацевтическим компаниями интернет-ботов. Официальный рупор Госдепа США в Украине интернет-издание «Украинская правда» с подачи Супрун назвало Тодурова «крупнейшим вором бюджетных средств, пособником «регионалов». Это как клеймо. Его стали обвинять в коррупции, взяточничестве и непрофессионализме. Журналистка «УП» обратилась к директору Института сердца с просьбой «провести один день с ним». Типа такой «разоблачительный формат». Тодуров согласился. Его рабочий день начинался в семь утра. Когда Борис Михайлович принимал пациентов, нуждающихся в стентировании, и записывал их в очередь, журналистка еще держалась. Но когда пришла в детское отделение и Тодуров показал ей девочку, которая сегодня умрет, если ей не сделать операцию, денег на которую у родителей ребенка нет, стала сдавать. А когда неполживую работницу медиа привели в операционную, то и вовсе упала в обморок. Каждый день Тодуров вынужден решать: кто будет жить, а кто умрет. МОЗ закупило стенты, которые поступят в страну через полгода. Борис Михайлович объяснил, что ни копейки не берет за операцию. Но где взять три-пять тысяч долларов на стенты? А нуждающихся тысячи. После этого «УП» больше не печатала статей против Тодурова, но в «Фейсбуке» тролли Супрун продолжали его смешивать с дерьмом.

Одной из целей Ульяны является ликвидация оставшейся системы медицинского образования в Украине. До недавнего времени она считалась одной из лучших в мире. Имена Амосова, Богомолец, Шалимова были широко известны. Супрун хочет поставить во главе ведущих медицинских вузов активистов-националистов. Не важно, что у них нет соответствующего образования. Главное – это «борьба с коррупцией». Киевский национальный университет имени Богомольца стал первой жертвой. Старейшее медицинское заведение возглавляет Екатерина Амосова, которую Супрун отстранила от исполнения обязанностей ректора под надуманным предлогом. Началась забастовка в университете, потом грязная политическая возня. На данном учебном заведении «Доктор Смерть» отрабатывает технологию уничтожения медобразования в Украине. Справится с Амосовой – без проблем справится со всеми другими вузами нации. Приедут американские и британские волонтеры и довершат начатое.

Недавно в парламенте премьера Гройсмана спросили, как он относится к нововведению Супрун в медицинской анкете? Министерство здравоохранения выпустило инструкцию, в соответствии с которой пациентам предлагается большая «свобода» в выборе пола. Не только «М» и «Ж», но также и третий вариант – «Не знаю». Гройсман покраснел и стал кричать, что он «абсолютно традиционный». Тут же на него обрушился гнев «феминистических» и «трансгендерных» общественных организаций. Премьера обвинили в нетолерантном отношении к представителям ЛГБТ-сообщества.

На мой взгляд, третья графа Супрун – одно из свидетельств сути ее «реформ». Да, она е…нутая без всяких кавычек. Для Ульяны официальное закрепление статуса пид...са гораздо важнее, чем жизнь людей. Под Житомиром, в небольшом населенном пункте Гуйва еще с советских времен находился туберкулезный диспансер в красивом сосновом лесу. При «диктаторе» Азарове его отремонтировали, завезли новое оборудование, поскольку ситуация с туберкулезом в Украине была довольно сложной. Это «болезнь бедных», а уровень жизни при «диктатуре» считался не очень высоким. Но сегодня о тех временах можно только мечтать. Диспансер закрыли в рамках борьбы «Доктора Смерть» с «принудительной савецкой системой лечения». Профилактические осмотры на предприятиях отменили. Тоже «пережиток». Больных распустили по домам. В бывших корпусах диспансера сделали общежития для рабочих танково-ремонтного завода, который располагается неподалеку. Завод сегодня переживает настоящий бум в связи с «российской агрессией». Там отмываются огромные деньги. Поэтому туберкулезников выкинули на улицу. На минуточку: только по официальным данным на сегодняшний момент подтверждено более 40 тысяч случаев заболевания туберкулезом, причем большинство из них приходится на самую опасную форму – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Первое место в Европе по уровню смертности от данного заболевания.

Про онкологические заболевания писать? Думаю, не надо. Те, кто бывали в корпусах Института рака на улице Ломоносова в Киеве, знают, как выглядит ад. Лечение и в лучшие времена было сверхдорогим. Теперь же большинство онкобольных обречены на умирание. Просто обречены. Без всяких перспектив. «Доктор Смерть» знает свое дело.

Даже такая типично грантовая тема, как борьба со СПИДом, превратилась в Украине в шоу со смертельным исходом. Столь любимые Супрун ЛГБТ-сообщества действительно собирают миллионы долларов на борьбу со СПИДом. При «диктатуре» часть денег банально разворовывали. Но не все. Открывались центры диагностики, работала система помощи. Сегодня остались одни плакаты. Весь Киев увешан бигбордами, на которых четыре гея рекламируют презервативы. Слоган оптимистичен – «С презервативом как по нотам». Официальная статистика: в Украине зарегистрировано 238 тысяч больных ВИЧ, только 31 процент из них получает антивирусную терапию.

Во что превращается Украина усилиями «Доктора Смерть»? Ответ очевиден – в концлагерь для проведения экспериментов над оставшимся населением. Приказ МОЗ №835 «О проведении клинически испытаний лекарственных препаратов и утверждении существенных поправок». Его суть сводится к тому, что на жителях колонии разрешается проводить бесплатное тестирование экспериментальных лекарственных препаратов. От рака, шизофрении, пневмонии и так далее. И мы еще должны радоваться, что над нами проводят эксперименты! И действительно больные радуются, поскольку от отчаяния согласны глотать любую экспериментальную гадость, ведь у них элементарно нет денег купить необходимые лекарства. Просто тупо нет денег. А когда врач в белом халате рассказывает о «чудо-лекарстве» из забугорья, причем бесплатном, больные сразу все подписывают, не читая. Доктор Менгеле просто несчастный «любитель» перед настоящими «профессионалами» из команды «Доктора Смерть». Я не преувеличиваю. Мой отец пришел в клинику, и ему предложили экспериментальное лечение. Якобы пришел новый американский препарат. Есть возможность получить. Чуть ли не по блату. Отец мне ничего сначала не говорил. А потом рассказал: «Сынок, надо мной хотят опыт провести, наверное, соглашусь, поскольку дорого лекарства покупать». Вы представляете мое состояние?! Хотел набить морду этому «врачу». Потом сдержался. Они тоже заложники, как и все мы. И хотят подзаработать, поскольку предусмотрена премия для руководителей клиник, в которых проводятся эксперименты. От десяти до пятнадцати тысяч долларов.

А разработанный под руководством Супрун проект закона о трансплантации органов? Его даже публиковать полностью пока не решаются, поскольку все украинцы потенциально становятся донорами. Родным будут выдавать полностью распотрошенные трупы. Продать свою почку можно будет чуть ли не киоске, расположенном возле магазина по продаже «айфонов». Продал почку – купил «айфон».

Было бы большим заблуждением рассматривать работу команды изуверов под руководством Супрун как автономное иностранное набег. Типа навязали Порошенко свою кандидатуру, он и согласился. Нет, он соучастник. Он получает свою долю от этого «эксперимента». В этом я более чем уверен. Не случайно кандидатуру Супрун даже не вносят на рассмотрение Рады, как предусмотрено Конституцией. Ее никогда не утвердят. Да это, собственно говоря, и не надо. Сговор осуществлен на высшем уровне. Чем меньше людей участвует, тем больше прибыль. Да и «деятельность» е…нутой Ульяны является прямым нарушением Конституции, где предусмотрено право на бесплатную медицину. Все понимают, что придется отвечать. Поэтому у «Доктора Смерть» есть американский паспорт. Когда опыт станет необратимым, она спокойно уедет. Придет новый «Менгеле», который продолжит ее работу по уничтожению людей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира