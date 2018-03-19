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"Газпром" и Siemens договорились о поставке газовых турбин в Чечню
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19.03.2018 12:01
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Siemens установит и введет в эксплуатацию две газовые турбины для
электростанции в Чечне общей мощностью до 360 МВт, заявили в
российском "Газпроме". 16 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер
обсудил сделку с председателем правления Siemens Фото: gazprom.ru
16 марта в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил
сделку с председателем правления Siemens AG Джо
Кэзером. "Согласно подписанному контракту, специалистами
Siemens будут отгружены, установлены и введены
в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции
общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется
в 2019 году", – сказано в сообщении.Также отмечается, что
"новая станция позволит устранить недостаток электрической энергии,
обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также
расширить рынок сбыта газа".5 июля 2017 года агентство Reuters
сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт
оккупированного Севастополя. При этом санкции
Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать
технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.6 июля
Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым,
и подала в суд иски по этому делу.Официальный журнал
Европейского союза опубликовал 4 августа дополнение к списку
лиц и компаний, подвергшихся санкциям в связи с аннексией Крыма. В
него вошли три человека и три юридических лица, причастных к
поставке на полуостров турбин Siemens.14 декабря 2017 года
Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате турбин из
Крыма.Электростанции с турбинами Siemens в Крыму начнут работу
в 2018 году, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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