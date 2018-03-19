Siemens установит и введет в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции в Чечне общей мощностью до 360 МВт, заявили в российском "Газпроме". 16 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил сделку с председателем правления Siemens Фото: gazprom.ru 16 марта в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил сделку с председателем правления Siemens AG Джо Кэзером. "Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году", – сказано в сообщении.Также отмечается, что "новая станция позволит устранить недостаток электрической энергии, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также расширить рынок сбыта газа".5 июля 2017 года агентство Reuters сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. При этом санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.6 июля Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, и подала в суд иски по этому делу.Официальный журнал Европейского союза опубликовал 4 августа дополнение к списку лиц и компаний, подвергшихся санкциям в связи с аннексией Крыма. В него вошли три человека и три юридических лица, причастных к поставке на полуостров турбин Siemens.14 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате турбин из Крыма.Электростанции с турбинами Siemens в Крыму начнут работу в 2018 году, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки siemens турбины глава турбин для Теги: мир