В оккупированный Крым незаконно приехал немецкий депутат



В оккупированный Крым незаконно приехал немецкий депутат от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Эйме. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter, передает информационное агентство УНИАН. Он призвал правительство Германии повлиять на немецких политиков. «Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отгородиться от преступных действий, которые вредят имиджу партии», – говорится в сообщении Мельника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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