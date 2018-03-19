|В оккупированный Крым незаконно приехал немецкий депутат
|19.03.2018 12:04
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В оккупированный Крым незаконно приехал немецкий депутат от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Эйме.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter, передает информационное агентство УНИАН.
Он призвал правительство Германии повлиять на немецких политиков.
«Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отгородиться от преступных действий, которые вредят имиджу партии», – говорится в сообщении Мельника.
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