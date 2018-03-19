Отгрузка импортного энергоугля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 2 мес. увеличилась в 4,6 раза

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отгрузка импортного энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-феврале 2018 года составила 1 млн 428,3 тыс. тонн, что в 4,6 раза больше, чем за два месяца прошлого года (309,4 тыс. тонн).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, из РФ на украинские электростанции поступило 876,9 тыс. тонн угля (доля – 61,4%), из США – 414,5 тыс. тонн (29%), из ЮАР – 136,8 тыс. тонн (9,6%).

Столь значительный рост потребления импортного энергоугля связан с утратой "ДТЭК" с марта 2017 года контроля над своими угледобывающими предприятиями на НКТ ("Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса").

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в течение февраля 2018 года снизились на 3,5% (на 60,9 тыс. тонн) и к 1 марта составили 1 млн 686,6 тыс. тонн. В том числе запасы углей Г+Д составили 905,4 тыс. тонн (905,4 тыс. тонн – к 1 февраля-2018), АШ+Т – 781,2,1 тыс. тонн (842,1 тыс. тонн – к 1 февраля-2018).

Поступление угля в феврале-2018 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 2 млн 189,7 тыс. тонн (в январе – 2 млн 385,2 тонн), а расход – 2 млн 250,6 тыс. тонн (в январе – 2 млн 683,7 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за февраль-2018 уменьшились на 3,6% (на 2,6 тыс. тонн) – до 69,8 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 марта 2018 года оказались на 7,2% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (1 млн 816,5 тыс. тонн), мазута – на 9,5% (на 1 февраля-2017 – 77,1 тыс. тонн).

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Потребление природного газа электростанциями в феврале 2018 года составило 612,7 млн куб. м против 673,3 млн куб. м в январе 2018 года и 571,3 млн куб. м – в феврале 2017 года.

Как сообщалось, отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году составила 5 млн 90,9 тыс. тонн. В частности, из РФ на украинские электростанции поступило 3,763 млн тонн угля (доля – 73,9%), из ЮАР – 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США – 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (2,3%).

Украина в 2018 году планирует увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), из США – 664 тыс. тонн (+47,7%), из ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).