После обработки 99,8% бюллетеней на выборах президента России Путин лидирует с 76,67% голосов.

Россияне проголосовали за войну, выбрав действующего российского президента Владимира Путина на очередной срок. Об этом написал в Facebook российский журналист Артур Гаспарян.

«Загадочна русская душа. Распевать «только б не было войны» и голосовать за войну. Теперь она близко…» – заявил журналист, информирует svodka.net.

18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.

После обработки 99,8% бюллетеней на выборах президента России Путин лидирует с 76,67% голосов.

Читайте: Россияне проголосовали за смерть своей страны, - Аnti-colorados

Он впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира