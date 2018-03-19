Нардеп от "Самопомочі" Семен Семенченко заявил, что получил три
повестки, в которых его в качестве свидетеля вызывают в
Генпрокуратуру на 14.00, 16.00 и 17.00 19 марта. Семенченко
отметил, что на допрос его вызвали в качестве свидетеля Фото:
Александр Жирносенко / Facebook По словам члена парламента, он
получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на
14.00, 16.00 и 17.00 19 марта.Семенченко отметил, что его вызывают
в качестве свидетеля, но не сказал, по какому делу.
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