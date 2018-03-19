СМИ Тайваня сообщили о решении корпорации приостановить выпуск . По данным газеты Commercial Times, производство мобильных устройств остановлено на заводе Wistron в Куньшань (Китай), сообщает со ссылкой на

Как информируют журналисты, специальная комиссия американской корпорации прибыла на предприятие, чтобы определить правомерность использования водонепроницаемых элементов и компонентов от производителя. Компания из якобы не сертифицировала этот функционал.

В Commercial Times утверждают, что компания Wistron производит каждый пятый смартфон 8 Plus, а другие гаджеты выпускает Foxconn. В Wistron пока не отреагировали на заявления журналистов, но акции компании на открытии торгов снизились сразу на 5%.Официальных комментариев представители корпорации пока не давали.

Стоит отметить, что ранее американская компания назвала дату своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018, где корпорация представит новые версии ОС: mac os, iOS, watchOS и tvOS.

Сообщается, что презентация состоится с 4 по 8 июня текущего 2018 года в Сан-Хосе (штат Калифорния) в McEnery Convention Center, а регистрация для участников открыта до 22 марта.Отмечается также, что презентационный зал может вместить более 6000 человек, а между гостей презентации ожидаются тысячи разработчиков со только мира. Эксперты прогнозируют, что в ходе мероприятия компания представит обновленные версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS.

Отдельно специалисты ожидают презентацию новых гаджетов , между них планшеты и ноутбуки. Ранее сообщалось, что компания планирует в этом году выпустить несколько новых гаджетов с функцией распознавания лиц Face ID, бюджетную версию ноутбука , а также беспроводные наушники с шумопоглощающей функцией.

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