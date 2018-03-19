Текущая неделя открывает перед нами двери в период обновления, новых идей и продуктивного общения. Всему этому способствует прибывающая Луна. В начале недели, точнее в понедельник, советую вам быть активными и деятельными. Во вторник нужно проявить чуткость и наблюдательность, потому что это будет особый день - день весеннего равноденствия. Если вы правильно распознаете его подсказки, то дальше все пойдет "как по маслу".

В понедельник, 19 марта, на нас будут влиять энергии 3-го лунного дня. Эти лунные сутки дают нам много сил и вдохновения, и их обязательно нужно правильно использовать, иначе они могут выплеснуться агрессией и негативом. Уместно в этот день нужно вспомнить о важном деле, в котором нужны ваши физические усилия, и спокойно заняться его воплощением. Важно понимать, что на других людей действуют те же самые лунные "флюиды", и у них тоже в этот день энергия будет "бить ключом". Поэтому сегодня неизбежны конфликты, ссоры, брань и даже драки. Советую вам держаться от только этого подальше, а если вас обстоятельства вовлекут в водоворот негативных событий, постарайтесь вовремя успокоиться и взять себя в руки.

Вторник, 20 марта - это 4-й лунный день. Его символ - Древо Познания, символизирующее, в свою очередь, выбор между добром и злом. Этот день неоднозначен - для кого-то он может быть очень хорошим, а для кого-то невыносимо плохим. Но в этом месяце эти лунные сутки совпали с днем весеннего равноденствия. И эти две энергии очень сильно резонируют друг с другом. Поэтому планировать этот вторник нужно еще тщательнее, чем другие дни. Я советую сделать небольшую паузу - отложить все дела и заглянуть в себя, прислушаться к своему дыханию и биению своего сердца.

В среду, 21 марта, на нас влияют энергии 5-х лунных суток. Это волшебный лунный день, который требует к себе особого подхода. В эту среду повезет людям целеустремленным, уравновешенным, прямолинейным, и знающим "себе цену". Еще это очень хороший день для любого вида общений и коммуникаций. В эти лунные сутки все планы благоприятны, если они не нарушают космические и человеческие законы и не "портят карму". А если на этот день у вас уже запланированы "дела амурные", то будьте уверены - у противоположного пола вы будете иметь успех. Эту среду лучше провести пассивно, не перегружая себя заботами и делами, которые даются вам тяжело.

Четверг, 22 марта - еще один пассивный день лунного цикла. В этот день обостряется интуиция, и если вести себя спокойно и созерцательно, то можно постичь то, чего вы раньше не понимали. Например, вам может открыться истинный смысл отношений с вашими родителями. А на самом деле, это ключ к вашим взаимоотношениям со всем окружающим миром. Важный смысл имеют сны, приснившиеся в 6-е лунные сутки. Так, если во сне вы увидели знакомого человека, это значит, что ему что-то от вас нужно: он просит о помощи или даже требует вернуть долг. Также сны этих лунных суток напоминают о делах, которые необходимо завершить в ближайшие сроки.

В пятницу, 23 марта, нас ждет один из самых удачных и светлых дней только лунного месяца - 7-й лунный день. Самая важная особенность этого дня - все, даже случайно произнесенные слова, обладают магической силой. В эти лунные сутки информационное пространство вокруг нас очень чутко откликается на каждое произнесенное вслух слово, и незамедлительно начинает воплощать его в жизнь. Это благоприятный день для проведения переговоров, он дает возможность договориться даже с "лютыми" врагами. Использовать это можно на любом уровне общения: в этот день взаимопонимание могут обрести даже Южная и Северная Кореи. Эта пятница и утро субботы благоприятны для шопинга. Можно даже купить что-нибудь из крупных и дорогостоящих вещей.

В субботу, 24 марта, наступает 8-й лунный день - время анализа и внутренней работы, без которой дальнейшее развитие будет заторможено или даже совсем невозможно. С этого дня начинается вторая фаза Луны - время больших энергий, продвижения только нового и преобразований. Этот день благоприятен для путешествий, переезда, смены статуса отношений, начала учебы и других жизненно важных перемен. Благоприятным будет и переход на летнее время, который состоится в ночь с этой субботы на воскресенье. Советую также внимательно отнестись к вашим новым знакомствам - в этот выходной день вы можете встретить новых друзей, клиентов, партнеров, покровителей, и даже новую любовь.

В воскресенье, 25 марта, задолго до полудня наступает 9-й лунный день - один из пяти самых сложных и опасных дней лунного месяца. Скорее только, когда он наступит, вы сразу же это почувствуете - тревога, беспричинное беспокойство, раздражительность и безосновательные страхи, головная боль - вот неполный список неприятных ощущений, сопровождающих этот день. Советую вам на это воскресенье не строить планов, не начинать новых дел, не занимать и не давать денег в долг, не подписывать никаких документов. Плачевным окажется и "поход по магазинам" - в лучшем случае вы просто ничего не купите. А в худшем попадете в конфликтную и неприятную историю, также велик риск растратить деньги впустую или просто потерять. Самая лучшая идея на этот день - генеральная уборка. Физических сил у вас будет предостаточно, и наведение порядка, прекрасное им применение.

Какой же будет для нас следующая неделя, вы сможете узнать в следующем выпуске лунного гороскопа на svodka.net, как обычно, в понедельник.

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