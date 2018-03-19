Спикер Рады и ряд фракций заявили о нелегитимности российских выборов в Крыму

Большинство фракций и председатель Верховной Рады заявляют о нелегитимности проведенных оккупационной администрацией выборов президента РФ на территории полуострова Крым.

"Фракция "Блок Петра Порошенко" резко осуждает грубое нарушение международного права и проведение выборов президента РФ в оккупированном украинском Крыму", - заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что европейские партнеры Украины не признали результаты выборов на аннексированном полуострове.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что украинский парламент принял постановление-обращение к иностранным партнерам и международным организациям "с призывом не признавать легитимность выборов президента РФ 18 марта 2018 года и его дальнейшие решения, исходя из общего принципа права: право не может возникнуть из правонарушения".

"Это нелегитимные выборы нелегитимного президента... Этого якобы президента избирали в оккупированном Крыму - только на этом основании Путина нельзя считать легитимными президентом РФ. Были допущены повсеместно системные нарушения человека во время организации избирательного процесса на оккупированной территории", - отметил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По его словам, Верховная Рада должна принять постановление, "которое даст правовую и политическую оценку фарсу, который в России называют выборами президента".

Кроме того, инициативу "Народного фронта" о позиции относительно выборов президента РФ поддержала руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, отметив, что необходимо признать такие выборы "ничтожными".