На валютном рынке будет введен принцип "разрешено все, что не запрещено"

В начале марта, когда этот законопроект рассматривался Национальным советом реформ, Порошенко заявил, что этот законопроект вводит на валютном рынке принцип "разрешено все, что не запрещено" и запустит постепенную, последовательную и гибкую либерализацию, - сообщается на сайте парламента.

Действующее валютное законодательство Украины построено вокруг декрета Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года. По мнению Национального банка, оно потеряло эффективность и превратилось в одно из препятствий для притока капитала в Украину.

Новая модель валютного рынка, предусмотренная законопроектом, предполагает свободу проведения операций. Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

Режим свободного обращения капитала также предусматривает отсутствие валютных ограничений и не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением. Соблюдение валютного законодательства в целом будет полагаться на валютный надзор.

В условиях свободного обращения капитала процедуры будут иметь не разрешительный характер, как сейчас, а уведомительный - для статистики (расчета платежного баланса и т.д.).