|Президент внес в Раду законопроект о валюте
|19.03.2018 12:17
|
На валютном рынке будет введен принцип "разрешено все, что не запрещено"Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона №8152 о валюте, который должен заменить валютный декрет 1993 года.
Фото: kp.ua
В начале марта, когда этот законопроект рассматривался Национальным советом реформ, Порошенко заявил, что этот законопроект вводит на валютном рынке принцип "разрешено все, что не запрещено" и запустит постепенную, последовательную и гибкую либерализацию, - сообщается на сайте парламента.
Действующее валютное законодательство Украины построено вокруг декрета Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года. По мнению Национального банка, оно потеряло эффективность и превратилось в одно из препятствий для притока капитала в Украину.
Новая модель валютного рынка, предусмотренная законопроектом, предполагает свободу проведения операций. Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.
Режим свободного обращения капитала также предусматривает отсутствие валютных ограничений и не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением. Соблюдение валютного законодательства в целом будет полагаться на валютный надзор.
В условиях свободного обращения капитала процедуры будут иметь не разрешительный характер, как сейчас, а уведомительный - для статистики (расчета платежного баланса и т.д.).
В условиях либеральной модели валютного регулирования валютные ограничения будут вводиться только с целью преодоления или предотвращения кризиса и на короткий срок (не более шести месяцев).