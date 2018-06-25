Лидеры 16 стран Евросоюза в воскресенье, 24 июня, встретились в Брюсселе для внеочередного совещания по вопросам миграции и предоставления убежища.

Как сообщает RFI, встреча была организована по инициативе Еврокомиссии в преддверии очередного саммита Евросоюза 28-29 июня. Изначально в неформальном саммите собирались участвовать только восемь стран (Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия, Болгария, Греция и Мальта), но число участников удвоилось. В Брюссель отказались приезжать лидеры стран Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), которые посчитали этот формат неприемлемым для себя.

В Париже, Берлине и Мадриде уверены, что решение миграционного кризиса должно быть общеевропейским. Это касается и приема, и рассмотрения просьб об убежище, и выдворения на родину тех, кому в убежище было отказано. Франция, Германия и Испания также настаивают на усилении агентства по охране внешних границ Евросоюза «Фронтекс».

Накануне Эмманюэль Макрон выступил с предложением создать в пограничных странах Европы сеть «закрытых» центров, где мигранты могли бы ожидать рассмотрения их просьб об убежище. Французскую инициативу поддержала Испания.

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