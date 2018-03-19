Мне, практически всегда, приходится писать об уже остывших новостях, даже если я был участником событий. Поэтому я плоховатенький ньюсмейкер и не совсем блогер.

Мы ехали по пулеметным делам и на соревнования пулеметчиков ДШКМ, а оказались на мероприятии. Мы все, часто, плохо понимаем с первого взгляда, как выглядит событие на большом удалении и какое оно имеет значение. Приезд в Катериновку это была такая себе плюха, прямо по крысьей морде. В Катериновку приехала власть Украины. В село, которое считалось «серой зоной», приехало высшее руководство страны. Чтобы вы понимали, Катериновка это уже за КПВВ «Золотое». А магазин, возле которого была встреча с Порошено, за пару километров уже за КПВВ.

Приехал президент, министр обороны, начальник генерального штаба, секретарь РНБО, заместитель главы луганской области и еще какой-то генерал пограничник. То есть, как к себе домой, приехали первые лица военно-политического руководства страны. Я не очень хорошо разбираюсь в сексуальных направлениях и течениях, но трахнули все эти недореспублики с особым цинизмом. Вот это все — это было явно доминирующее положение со всех сторон, как ни крути. Над всеми. Над ордло, над мордором, над Путиным.

Первые лица Украины заехали в украинское село. Украинская власть. Там, где еще пару недель назад была серая зона. На прошлой неделе, в Катериновке работала рентген машина. Местные жители бесплатно делали флюорографию. До приезда президента, работала мобильный стоматологический кабинет из 59 мобильного госпиталя. Кстати, в нем стерилизатор (сухожаровая печка) купленная нами с вашей помощью. Я умышленно засунул пятачину в стоматкабинет, на предмет профанации. Он работал. Пока я там шарился, тетечке выдрали зуб.

Там, с первого дня освобождения, работают СИМИКИ. Бригадный и ОТУшные. Кстати, последние ездят на тэчике, который мы ремонтировали тоже с вашей помощью. И резина зимняя на нем тоже купленная с вашей помощью. Местные жители не были готовы. Люди ждали губернатора. Губернатора и какого-то чиновника рангом повыше. Мы просили подготовиться и озвучить все их проблемы. От расписания школьного автобуса, до проблем с углем. Я попросил их серьезно отнестись к озвучиванию проблем, потому что выполнение работы чиновников будет контролировать президент. Тетечки по балакучей традиции, начали острить, что лучше б мы им Порошенко привезли. И я пообещал, что Порошенко обязательно к ним приедет. Правда тетечки не знали, что борты уже сели и он уже едет. Все что происходило на встрече с мирняком, вы все уже видели.

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Я, кстати, там встретил . Тоже бывает такое. По поводу опорника. Да, это настоящий опорник. Можно было еще откусить метров 50-100 до сепарских траншей и провести президента до двух стационарных точек спостереження. Было бы не 800, а 750. Но мы не рискнули, потому что вот там грязюки и воды было по пояс. Естественно эта точка выбралась специалистами из нескольких точек. С замерами расстояния до позиций противника, с анализом сил и средств противника. С планированием контрмер. Очень много учитывалось и очень серьезно к этому вопросу подходили. Подробнее писал , не вижу смысла что-то дублировать.

Если честно, то мы на опорнике рассчитывали что приедет 2-3, максимум 4 машины. И когда подъехал почти десяток машин, немного опешили. И от количества машин, и от количества людей. И от количества камер и журналистов. Ну, что происходило там, тоже все видели. НА СП был личный состав этого опорника. Во время приезда гостей, мы на нем были третий раз. Правда да, зашел командир соседнего опорника. Зашел и задержался. Никто никого не инструктировал. Точнее инструкции касались доповиди, которую должен делать сержант верховному главнокомандующему. О том, что едет Порошенко, бойцы узнали за 5 минут. И то, им сказали для того, чтобы они немного пришли в себя. Как ни рассказывают в фейсбуке и других соцсетях о всяких ужасах по отношению бойцов к Порошенко, всегда наблюдаю обратную картину. И всегда немного впадают в ступор. Это ж в фейсбуке кажется, что написал гадость и можно быть уверенным, что Порошенко ее прочитает. В жизни все проще.

Эти ребята видели президента у себя на позициях. Во время войны. Ребята очень непростые. Были те, кто прошел Иловайск. Как все немного недовольны очень многим. И они реально по хорошему в шоке. От поступка. От внимания. Это нам здесь кажется, что если мы можем зайти на страницу Порошенко и написать комментарий, то типа почти за одним столом посидели с ним. В жизни и особенно в армии, все по-другому.

До войны вообще солдаты могли годами служить и видеть комбригов только на каких-то парадах и торжественных построениях. К рядовым бойцам, на обыкновенный СП, приехал высший главнокомандующий ЗСУ. Приехал, поздоровался со всеми за руку и просто поговорил. Да, банальная шутка про то что не будут полгода мыть руку, тоже была. Я правда, не понимаю, почему такая волна негатива по этому поводу. У нас война. У нас один враг. Этим пацанам из 10 горноштурмовой, есть чем гордится и есть, о чем рассказывать детям и внукам. Почему такое гнев у отдельных наших сограждан, для меня загадка. Они ж типа патриоты. Смешнее только, конечно, выглядел наш волонтерский бусик, который запыхавшись, во все лопатки, старался угнаться за колонной из полутора десятка машин с большими колесами, которые ехали на КП 10 бригады. На мы этого со стороны не видели)).

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