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Журналист Дудь опубликовал фото бритвы после обещания Грудинина сбрить усы в случае получения менее 15% на выборах президента России
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19.03.2018 12:25
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В штабе кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина
посоветовали "не заниматься глупостями", отвечая на вопрос о пари
кандидата с журналистом Юрием Дудем. 6 февраля Грудинин заявил, что
сбреет свои усы, если наберет менее 15% на выборах российского
президента. Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были
честными Фото: EPA 6 февраля в интервью Дудю Грудини сообщил, что
будет расстроен, если наберет меньше 10% голосов избирателей.
Журналист ответил, что готов побриться наголо при условии, что
кандидат от КПРФ сбреет усы, если наберет меньше 15%.
"Договорились", – ответил Грудинин, и они ударили по рукам.В
штабе кандидата от КПРФ посоветовали "не заниматься глупостями",
отвечая на вопрос о пари с Дудем, сообщает РБК. Как заявил
пресс-секретарь штаба Грудинина Александр Ющенко, кандидат
"сам ответит, это спор Дудя и его".
pic.twitter.com/d3qBIVuF1K
— Юрий Дудь (@yurydud) 19 марта 2018 г.
18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня. Согласно
результатам обработки 99,8% бюллетеней, действующий президент
России Владимир Путин лидирует с 76,67% голосов, Грудинин
с 11,79% на второй позиции.По данным РБК, результаты кандидата от
компартии Грудинина на выборах президента России в 2018 году
оказались для КПРФ худшими в истории президентских выборов.Грудинин
заявил 18 марта, что выборы не были честными.
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