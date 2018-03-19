В штабе кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина посоветовали "не заниматься глупостями", отвечая на вопрос о пари кандидата с журналистом Юрием Дудем. 6 февраля Грудинин заявил, что сбреет свои усы, если наберет менее 15% на выборах российского президента. Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были честными Фото: EPA 6 февраля в интервью Дудю Грудини сообщил, что будет расстроен, если наберет меньше 10% голосов избирателей. Журналист ответил, что готов побриться наголо при условии, что кандидат от КПРФ сбреет усы, если наберет меньше 15%. "Договорились", – ответил Грудинин, и они ударили по рукам.В штабе кандидата от КПРФ посоветовали "не заниматься глупостями", отвечая на вопрос о пари с Дудем, сообщает РБК. Как заявил пресс-секретарь штаба Грудинина Александр Ющенко, кандидат "сам ответит, это спор Дудя и его". pic.twitter.com/d3qBIVuF1K — Юрий Дудь (@yurydud) 19 марта 2018 г. 18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня. Согласно результатам обработки 99,8% бюллетеней, действующий президент России Владимир Путин лидирует с 76,67% голосов, Грудинин с 11,79% на второй позиции.По данным РБК, результаты кандидата от компартии Грудинина на выборах президента России в 2018 году оказались для КПРФ худшими в истории президентских выборов.Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были честными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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