|Куда приводят мечты: реалии оккупированного Донбасса
|19.03.2018 12:29
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Представители так называемой "ДНР" изменили правила въезда для общественного транспорта в город Донецк, в результате чего в других оккупированных городах Донбасса возникли значительные очереди за билетами.
Фото такой очереди в Макеевке опубликовал "депутат" "ДНР" Сергей Сверчков, передает .
Как пишут жители Макеевки в соцсетях, изменения коснулись маршрутов №111, 121, 96.
По новым правилам пассажиры теперь должны приобретать билеты на автобус только в кассах автовокзала, в связи с чем возросла цена проезда на 1 рубль - до 6 рублей.
Также люди жалуются на большие очереди в кассы автовокзала - на покупку билета уходит около 40 минут.
Отмечается, что на рейсы из Донецка изменений на данный момент нет. Однако подобное "нововведение" может коснуться и других городов.