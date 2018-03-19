Представители так называемой "ДНР" изменили правила въезда для общественного транспорта в город Донецк, в результате чего в других оккупированных городах Донбасса возникли значительные очереди за билетами.

Фото такой очереди в Макеевке опубликовал "депутат" "ДНР" Сергей Сверчков, передает .

Поправлю немного "депутата" и члена "комитета" по транспорту: ситуация не в Макеевке, а на всей Т12 — Necro Mancer (@666_mancer)

Как пишут жители Макеевки в соцсетях, изменения коснулись маршрутов №111, 121, 96.

По новым правилам пассажиры теперь должны приобретать билеты на автобус только в кассах автовокзала, в связи с чем возросла цена проезда на 1 рубль - до 6 рублей.

Также люди жалуются на большие очереди в кассы автовокзала - на покупку билета уходит около 40 минут.

Отмечается, что на рейсы из Донецка изменений на данный момент нет. Однако подобное "нововведение" может коснуться и других городов.

"Это всё виноват Горбачёв - палисадники вырубил, теперь Т1 хуярит", 15/03/18: полтора часа под дождём, чтобы полупустой автобус загрузил "зайцев" за ближайшим углом — Necro Mancer (@666_mancer)

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