Об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

“Что касается банковского сектора, обычные люди вероятно не осознают, насколько в этой сфере было распространено обман. Были те, кто собирал депозиты у людей и клал эти деньги себе в карман или выдавал в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела на Кипре и в офшорах“, — рассказала Кахконен.

Она подчеркнула, что важно сделать так, чтобы банки вели свой бизнес честно и занимались кредитованием по разумным ставкам.

Кахконен также отметила, что в украинском банковском секторе очень высокий уровень неработающих кредитов.

“Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля. А это приводит к тому, что банки не повышают свои кредитные ставки, так как риски невозврата велики. Поэтому уровень закредитованности частного сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным банком и Министерством финансов, чтобы решить проблему плохих кредитов“, — сказала представитель Всемирного банка.

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