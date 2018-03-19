Опубликован трейлер фильма "Сможете ли вы меня простить?" режиссера Мариэль Хеллер. Видео опубликовали на канале Movieclips Trailers в YouTube. Главная героиня ленты – популярная в прошлом писательница, оставшаяся без средств к существованию. В целях заработка она начинает подделывать письма умерших знаменитостей. Роли исполнили актеры Мелисса Маккарти, Джули Энн Эмери, Ричард Э. Грант, Марк Ивэн Джексон, Кристиан Наварро. Премьера назначена на 19 октября 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Маккарти исполнила роль обедневшей писательницы Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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