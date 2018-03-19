Только одурманенные кремлевской пропагандой люди могут думать, что в Крыму кто-то голосовал за оккупанта Путина. Мы здесь, в Украине, прекрасно понимаем: девяносто с чем-то процентов голосов, отданных за Путина в исконной крымскотатарской автономии, – этой фейк, созданный в павильонах «Мосфильма» работающими на «терана» хакерами. Весь образованный мир в лице министра внешних сношений Климкина однозначно осудил шоу в аннексированном украинском Крыму.

Климкин сразу же предложил показательно выпороть бывшего канцлера Германии Шредера, который является «главным лоббистом Путина в мире». Вот что значит настоящий, кондовый патриотизм! Никого не боится наш министр. Порол «Газпром», «Сименс», досталось «Адидасу», теперь вот Шредера уделал за «Северный поток-2». Короче, выборы в России провалились. Не бывает у настоящего, истинно демократического лидера такой поддержки. Даже наш однотуровый президент в момент тотального единения нации перед лицом террористической агрессии набрал гораздо меньше. Поэтому никто в Украине не верит, что Путина действительно выбрали. Очень метко и точно выразился главком Порошенко по поводу фейковых выборов на нашем полуострове: «Крымские татары будут выбирать только президента нации!». Ни убавить, ни прибавить.

Да, к сожалению, не обошлось у нас без провокаций, организованных агентурой ФСБ прямо в день выборов Ксении Собчак. Они хотели дестабилизировать обстановку в нации. Наивные! После поездки главкома на «ноль» уровень поддержки лидера значительно превысил показатели, зафиксированные в момент его появления на Мальдивах. Не знаете, что такое «ноль»? Ха! Это передовая, где наши войска сдерживают набег армад танков, вооруженных огнеметами, в Европейский Союз. Порошенко так поэтично еще сравнил наши ВСУ со щитом, выполняющим функцию карательного меча. Говорит, «шит» и еще что-то там. Без всякой помпы главком надел камуфляж и на трех вертолетах прибыл прямо под минометный огонь террористической артиллерии. «Боевики» били по гаранту из всех запрещенных видов вооружений. Но он даже глазом не моргнул. И ухом не повел. Встретился с местными жителями, осудил фейковые выборы Путина в Крыму и спрогнозировал скорое вступление Украины в ЕС. «Уверен, бабуся, счет идет не на десятилетия, а на годы!», – заявил вдохновитель антипутинской мировой коалиции и быстро покинул место спонтанной встречи. Оставшиеся плакали от счастья, клялись на жовто-блакитном знамени проголосовать исключительно за Вальцмана. В крайнем случае за Гройсмана. Но ни за что не за Рабиновича.

И вот, когда все сплотились вокруг «нуля», быстрый олигарх Курченко за деньги беглого олигарха Коломойского при посильном участии не менее беглого олигарха Онищенко организовал остатки грузинской «пятой колонны» в подобие марша за импичмент Петра Алексеевича. Все не могут они успокоиться, мерзавцы! Учинили погром на майдане, снесли прекрасные металлические конструкции, установленные на главном мемориале нации.

В Администрации президента к годовщине оккупации Крыма подошли с огоньком. Всю площадь заставили металлическими рамами, на которых были натянуты жовто-блакитные полотнища с креативными надписями: «Спасибо деду за победу в 1918 году», «Крым – наш», «Алупка – наш», «Партенид – наш». Смысл в том, что два главных пиар-аса администрации Олег Медведев и Виктор Уколов очень нестандартно решили потроллить Путина. Они как бы постебались над кремлевской пропагандой. К сожалению, наши патриоты еще не готовы к такому уровню троллинга восьмидесятого левела. Уже в ночь на 18-е марта, когда появились первые фотки конструкций на майдане, в пабликах поднялся жестокий срач. Никто не понял тонкого юмора пиар-асов АП. Все их называли «пи...расами», которые осквернили саму идею противодействия оккупации Крыма. Особенно возмущались татары, живущие в Киеве и отказавшиеся голосовать за Путина в российском посольстве. Они писали в «фейсбуках», что еще «никогда не испытывали такого чувства глубокого надругательства».

Надписи оперативно убрали. Мне лично троллинг очень понравился. На фоне мемориала надпись «Крым – наш» смотрелась довольно весело. Затем пришли нанятые на меченые деньги Курченко последователи депортированного Саакашвили и вообще развалили все к е…ням. Одна сознательная женщина кричала, что это провокация, но агент Кремля грубо дал ей в табло. Все. Больше криков не было. Молодчики оперативно разрушили все конструкции, поиздевались над жовто-блакитными флагами, сложили все трубы в одну большую кучу и провозгласили: «Вот так мы демонтируем режим барыги». Провокация? Однозначно. Полиция не вмешивалась. То ли боялись огрести, то ли министр Арсен Аваков опять ведет двойную игру.

Конечно же, не могу не упомянуть о попытке резидентов лично проорать оскорбления Порошенко прямо у него в резиденции (село с красноречивым названием Козин). Фейковый «автомайдан» поехал туда, столкнулся с активистами-«порохоботами», прорвался и устроил предвыборное путинское шоу. Об оскорблениях в адрес Порошенко писать не буду. Очень стыдно жить в одной великой стране с такими дебилами, которые в слове «х...й» делают три ошибки.

Только одурманенные кремлевской пропагандой люди могут думать, что в Крыму кто-то голосовал за оккупанта Путина. Мы здесь, в Украине, прекрасно понимаем: девяносто с чем-то процентов голосов, отданных за Путина в исконной крымскотатарской автономии, – этой фейк, созданный в павильонах «Мосфильма» работающими на «терана» хакерами. Весь образованный мир в лице министра внешних сношений Климкина однозначно осудил шоу в аннексированном украинском Крыму.

Климкин сразу же предложил показательно выпороть бывшего канцлера Германии Шредера, который является «главным лоббистом Путина в мире». Вот что значит настоящий, кондовый патриотизм! Никого не боится наш министр. Порол «Газпром», «Сименс», досталось «Адидасу», теперь вот Шредера уделал за «Северный поток-2». Короче, выборы в России провалились. Не бывает у настоящего, истинно демократического лидера такой поддержки. Даже наш однотуровый президент в момент тотального единения нации перед лицом террористической агрессии набрал гораздо меньше. Поэтому никто в Украине не верит, что Путина действительно выбрали. Очень метко и точно выразился главком Порошенко по поводу фейковых выборов на нашем полуострове: «Крымские татары будут выбирать только президента нации!». Ни убавить, ни прибавить.

Да, к сожалению, не обошлось у нас без провокаций, организованных агентурой ФСБ прямо в день выборов Ксении Собчак. Они хотели дестабилизировать обстановку в нации. Наивные! После поездки главкома на «ноль» уровень поддержки лидера значительно превысил показатели, зафиксированные в момент его появления на Мальдивах. Не знаете, что такое «ноль»? Ха! Это передовая, где наши войска сдерживают набег армад танков, вооруженных огнеметами, в Европейский Союз. Порошенко так поэтично еще сравнил наши ВСУ со щитом, выполняющим функцию карательного меча. Говорит, «шит» и еще что-то там. Без всякой помпы главком надел камуфляж и на трех вертолетах прибыл прямо под минометный огонь террористической артиллерии. «Боевики» били по гаранту из всех запрещенных видов вооружений. Но он даже глазом не моргнул. И ухом не повел. Встретился с местными жителями, осудил фейковые выборы Путина в Крыму и спрогнозировал скорое вступление Украины в ЕС. «Уверен, бабуся, счет идет не на десятилетия, а на годы!», – заявил вдохновитель антипутинской мировой коалиции и быстро покинул место спонтанной встречи. Оставшиеся плакали от счастья, клялись на жовто-блакитном знамени проголосовать исключительно за Вальцмана. В крайнем случае за Гройсмана. Но ни за что не за Рабиновича.

И вот, когда все сплотились вокруг «нуля», быстрый олигарх Курченко за деньги беглого олигарха Коломойского при посильном участии не менее беглого олигарха Онищенко организовал остатки грузинской «пятой колонны» в подобие марша за импичмент Петра Алексеевича. Все не могут они успокоиться, мерзавцы! Учинили погром на майдане, снесли прекрасные металлические конструкции, установленные на главном мемориале нации.

В Администрации президента к годовщине оккупации Крыма подошли с огоньком. Всю площадь заставили металлическими рамами, на которых были натянуты жовто-блакитные полотнища с креативными надписями: «Спасибо деду за победу в 1918 году», «Крым – наш», «Алупка – наш», «Партенид – наш». Смысл в том, что два главных пиар-аса администрации Олег Медведев и Виктор Уколов очень нестандартно решили потроллить Путина. Они как бы постебались над кремлевской пропагандой. К сожалению, наши патриоты еще не готовы к такому уровню троллинга восьмидесятого левела. Уже в ночь на 18-е марта, когда появились первые фотки конструкций на майдане, в пабликах поднялся безжалостный срач. Никто не понял тонкого юмора пиар-асов АП. Все их называли «пи...расами», которые осквернили саму идею противодействия оккупации Крыма. Особенно возмущались татары, живущие в Киеве и отказавшиеся голосовать за Путина в российском посольстве. Они писали в «фейсбуках», что еще «никогда не испытывали такого чувства глубокого надругательства».

Надписи оперативно убрали. Мне лично троллинг очень понравился. На фоне мемориала надпись «Крым – наш» смотрелась довольно весело. Затем пришли нанятые на меченые деньги Курченко последователи депортированного Саакашвили и вообще развалили все к е…ням. Одна сознательная женщина кричала, что это провокация, но агент Кремля грубо дал ей в табло. Все. Больше криков не было. Молодчики оперативно разрушили все конструкции, поиздевались над жовто-блакитными флагами, сложили все трубы в одну большую кучу и провозгласили: «Вот так мы демонтируем режим барыги». Провокация? Однозначно. Полиция не вмешивалась. То ли боялись огрести, то ли министр Арсен Аваков опять ведет двойную игру.

Конечно же, не могу не упомянуть о попытке резидентов лично проорать оскорбления Порошенко прямо у него в резиденции (село с красноречивым названием Козин). Фейковый «автомайдан» поехал туда, столкнулся с активистами-«порохоботами», прорвался и устроил предвыборное путинское шоу. Об оскорблениях в адрес Порошенко писать не буду. Очень стыдно жить в одной великой стране с такими дебилами, которые в слове «х...й» делают три ошибки.

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