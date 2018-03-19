|На Черниговщине задержали банду, которая ограбила десятки элитных поместий, - ФОТО
|19.03.2018 12:40
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Полицейским понадобилось несколько грузовиков, чтобы вывезти более двухсот ценных вещейВ Черниговской области полиция задержала банду, которая ограбила десятки элитных поместий и дачных домов на Черниговщине и Киевщине.
Фото: cn.npu.gov.ua
Полицейские собрали достаточную доказательную базу и задержали подозреваемых в Козелецком районе в момент очередной попытки вывоза ценных вещей из элитного имения, - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.
Фото: cn.npu.gov.ua
В частности, между воровской добычи, обнаруженной во время обысков дома - квадроциклы, лодочные двигатели, снегоуборочная техника, высококачественный электроинструмент ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи. Кроме этого, полиция обнаружила почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.
Фото: cn.npu.gov.ua
Напомним, в Волынской области раскрыли организованную вооруженную группу , которая специализировалась на кражах нефтепродуктов из магистрального нефтепровода.