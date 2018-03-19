Рада должна принять закон о порядке приобретения членства Украины в НАТО

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде выступает за принятие парламентом закона, который определит порядок получения членства Украины в НАТО.

"Недавно мы получили положительный сигнал от НАТО. Теперь украинский парламент должен принять закон о порядке приобретения членства Украины в НАТО, где будет четко выписан план мер для нашего движения в Североатлантический Альянс", - сказал глава фракции Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Кроме того, "Народный фронт" призывает партнеров Украины в НАТО, а также украинскую сторону утвердить план действий для предоставления Украине членства в Альянсе.

Глава фракции отметил, что нельзя откладывать принятие президентского законопроекта о национальной безопасности Украины. По мнению политика, законодательную инициативу необходимо доработать, а также провести консультации по законопроекту с союзниками. "Он должен быть системный и приближать нас к НАТО", - добавил М.Бурбак.

Как сообщалось, НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.

Статус "страна-аспирант" значит, что страны, которые задекларировали интерес к присоединению к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта, и назвал следующей целью Киева получение плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.