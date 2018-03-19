После оккупации Крыма жители полуострова все чаще жалуются на ухудшение условий жизни и антиукраинскую пропаганду, передает со ссылкой на .

Об этом заявил руководитель крымского отделения коммунистической партии “Коммунисты России” . По его словам, несмотря на это, жители Крыма все равно продолжают верить Путину.

Грач пожаловался, что в Крыму установили прожиточный минимум в размере 9104 рубля, но этих денег катастрофически не хватает.

“При нашей дороговизне за эти деньги любой министр может сходить один раз в магазин. Мы все страдаем от того, что такие отношения сложились между Украиной и Россией, Киевом и Симферополем”, – объяснил Грач.

Также он пожаловался, что никого не удовлетворяет жизнь на полуострове, но люди продолжают верить в “хорошего Путина”.

“Крымчане ходят и плюются – зарплаты низкие, цены высокие. Все недовольно бурчат себе под нос, но Путин все равно хороший. В нашем славянском сознании царь всегда хороший. Путин окружен ореолом в общественном сознании. Это сознание, правда, какое-то кастрированное”, – отметил политик.

По словам Грача, после аннексии Крыма на полуострове практически нет туристов, из-за чего перестали развиваться общепит и гостиничный бизнес. Даже россияне не едут в Крым из-за высоких цен и низкого качества сервиса.

В то же время на полуострове сохраняется “высокий антиукраинский накал и очень напряжены процессы в крымскотатарской среде”.

Грач уверен, что Крым не решит своих проблем, пока находится под действием санкций. Он предположил, что крымчане не будут жить лучше, пока Украина и Россия не решат свой конфликт, в первую очередь связанный с боевыми действиями на Донбассе.

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