Накануне Генеральный штаб РФ повторно, в течение одной недели,
предупредил о подготовке США к нанесению ударов по Сирии.
«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам»,
– заявил Начальник Главного оперативного управления Генштаба
генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в восточной части
Средиземного моря, в Красном море и Персидском заливе США создали
ударные группировки морских носителей крылатых ракет.
Указанная позиция российского военного руководства, ранее
озвученная начальником Генштаба Валерием Герасимовым, непременно,
основана на всей совокупности поступающей в этот орган военного
управления оперативной информации и может рассматриваться в
качестве надежной основы для любого анализа ситуации вокруг
Сирии.
Однако, при этом, следует понимать, что выводы из одного и того же
набора фактов могут быть вполне адекватными в довольно широком
диапазоне возможностей. В том числе и довольно далеко отстоящих
друг от друга.
Именно с этих позиций мы попытаемся рассмотреть текущую
военно-политическую ситуацию. С тем, чтобы оценить меру исходящей
от нее реальной военной угрозы.
Прежде только, следует отметить, что подобного рода жесткие
заявления могут быть сделаны по профилактическим соображениям,
чтобы упредить возможные неверные и слишком опасные действия со
стороны потенциального противника. С учетом крайнего дефицита
коммуникации и взаимопонимания между политическим руководством РФ и
США, этому может быть найдено объяснение в неуверенности обеих
сторон в реальных военно-политических планах друг друга и более чем
понятных опасениях по поводу угрозы неконтролируемой эскалации
военного противостояния.
А теперь рассмотрим, какова на самом деле военно-стратегическая
ситуация в районе ближневосточного кризиса. Если верить некоторым
интернет-источникам, то дело обстоит из рук вон плохо и обстановка
практически полностью вышла из под контроля.
«Ситуация вокруг Сирии продолжает быстро
ухудшиться. В СМИ официально попадает далеко не вся информация,
связанная с противостоянием России и США. Пока все внимание
приковано к скандалу между Россией и Великобританией, американцы,
по всей видимости, не отказываются от удара по Сирии. Вашингтон не
останавливают даже предупреждения российского Генштаба о том, что
российские военные ответят ударом на удар, под который попадут и
американские «носители» ракет. Исходя из открытых данных, США и ее
союзники перебрасывают авиацию на границу с Сирией, в частности
речь идет о авиабазах в Иордании, Турции, Кипре и Ираке, а в
Средиземном море находится группировка ВМФ США. Ряд западных
изданий утверждают, что в последние сутки на территорию Сирии были
переброшены дополнительные комплексы С-400, СМИ сообщают о
переброске десятков истребителей Су-30СМ и Су-35, в акваторию
Средиземного моря вошли фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал
Григорович», БДК «Орск» и «Минск», сторожевой корабль «Пытливый»,
сообщает newsli.ru. В целом российская группировка кораблей в
Средиземном море увеличилась до двух десятков, включая до шести
подводных лодок – это для России беспрецедентное скопление флота на
ограниченной территории.»
Давайте попробуем, без всякого предубеждения, оценить такую
предельно алармистскую трактовку событий. Во-первых, стоит обратить
внимание, что указанная информация о массированных перебросках
разнообразных военных сил в направлении Сирии, не подтверждена уже
в течение четырех дней никакими другими источниками. В частности
западные издания, которые отслеживают полеты военной авиации РФ и
исправно о них сообщают (как, например, о недавнем прибытии в Сирию
истребителей Су-57), хранят гробовое молчание о якобы переброшенных
туда «десятках истребителей Су-30СМ и Су-35». Непонятно и то, на
основании каких «открытых данных» установлена массированная
переброска авиации США и их союзников к границам Сирии? При том,
что оперативная информация о передвижениях американских войск, в
том числе и ВВС США, в принципе является закрытой и недоступна
открытым изданиям, в т.ч. на Западе. В целом, вышеуказанная
«информация» выглядит явным преувеличением.
Разумеется, это не означает, что стороны не проводят мероприятия по
укреплению своих вооруженных сил в регионе конфликта. Так,
например, Россия недавно направила в Средиземноморье два ракетных
фрегата и сторожевой корабль. Не исключено и развертывание
некоторого количества дополнительных систем противовоздушной
обороны. Однако, никаких данных об экстренной переброске в регион
действительно крупных сил РФ нигде не фиксируется. В частности,
турецкие «споттеры», аккуратно отслеживающие движение кораблей
российского ВМФ по Черноморским проливам, ничего экстраординарного
по этому поводу не сообщают. Хотя, в случае надобности в
массированном перемещении войск и техники, никакие транспортные
«Русланы» ВВС не заменят морских перевозок по этой стратегически
важной водной артерии.
Что касается западных визави, то, опять же, по данным открытых
источников, каких-либо признаков чрезвычайной военной активности,
указывающих на широкомасштабные военные приготовления, подчеркиваю
еще раз – именно широкомасштабные, в рамках неких «окончательных и
бесповоротных» стратегических решений, также не просматривается.
Между тем речь идет о таком масштабе сосредоточения военных сил,
скрыть который в принципе невозможно. В данном же случае уровень их
«засветки» в СМИ равен нулю.
Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время ни в
Средиземном море, ни на подходах к нему нет ни одной авианосной
ударной группы (АУГ) ВМС США. Более того, в настоящее время, а
точнее по состоянию на 14 марта 2018 г., в мировом океане, в
районах оперативного предназначения находится, по данным регулярно
отслеживающего эту динамику американского издания Stratfor, только
две АУГ, во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Теодор Рузвельт».
Из них только один – «Рузвельт» развернут в регионе Персидского
залива, откуда его самолеты в принципе могут добраться до Дамаска.
Если, конечно, им это позволят российские С-400.
Кроме того, согласно американской военно-морской доктрине, один
авианосец вообще не может рассматриваться как сила, достаточная для
осуществления эффективного воздушного наступления с моря.
Правда, у так называемой «американской коалиции» имеется вполне
довольно сил военный авиации на сухопутных аэродромах,
расположенных вокруг Сирии. Но даже с учетом этого обстоятельства,
очевидный факт отсутствия наращивания группировки авианосцев США в
данном районе может указывать, как минимум, на принципиальную
неготовность американского военного командования сделать основную
ставку в ударе по Сирии на авиацию как таковую.
Причина такой сдержанности вполне очевидна. Развертывание на
территории Сирии мощной и довольно эффективной системы ПВО
действительно превратило территорию этой страны в «бесполетную
зону» для западной военной авиации, которая, в случае попытки
нанесения массированного удара, гарантированно понесет тяжелые
потери.
А это совершенно неприемлемо для политического руководства США.
Прежде только, потому, что оно в настоящее время крайне озабочено
американским военным престижем, серьезно поколебленным российскими
военно-стратегическими инновациями. Которые Запад, судя по многим
признакам, благополучно проспал. Иначе с чего бы это президент США
Трамп вдруг, сразу после оглашения Послания Владимира Путина, стал
обещать своим военным экстренные финансовые вливания в программу
создания гиперзвукового оружия? Фактически – это признание
американской отсталости в данной области и необходимости
безотлагательно поправить дело.
Иначе говоря, Вашингтону крайне нежелательно в этих условиях
получить еще один нокаутирующий удар в военной области, на этот раз
прямо на поле боя от российских комплексов С-400. Или даже одержать
там «пиррову победу» ценой огромных потерь. Именно следовательно
американская боевая авиация, в ходе планирования удара по Сирии,
либо вообще останется вне игры, либо ей будет отведена
второстепенная роль.
А это означает, что в распоряжении американцев остается только
один, традиционный для них козырь — ракетный удар крылатыми
ракетами «Томагавк» морского базирования с надводных и подводных
кораблей ВМС США. О чем, собственно, и идет речь в неоднократных
предупреждениях российского Генштаба.
Возможность такого удара полностью исключить невозможно. Хотя бы
потому, что он будет уже не первым в этой войне. Предыдущий залп 59
«Томагавков» с двух эсминцев, как известно, имел место в прошлом
году. Однако его военное значение оказалось очень сомнительным,
поскольку подвергшаяся удару сирийская авиабаза уже на следующий
день возобновила полеты.
В данном же случае, якобы намеченная американцами бомбардировка
правительственных кварталов Дамаска может иметь и вовсе нулевые
последствия. Аналогичные югославским, когда американские крылатые
ракеты взрывались в пустых коробках административных зданий
Белграда и армейских казарм, откуда был заранее эвакуирован весь
персонал и даже вывезено оборудование. Причем, эффект будет тем
более незначительным, чем более ограниченным будет сам такой
удар.
Между тем, каких-либо признаков крупномасштабного стягивания
американских боевых ракетных кораблей на позиции для нанесения
действительно массированного удара сотнями ракет, пока не
наблюдается. Во всяком случае, по официальным данным командования
6-го флота США, оперирующего в Средиземном море, перекрестно
подтверждаемым другими открытыми источниками, здесь в настоящий
момент находится очень ограниченное количество американских боевых
кораблей – порядка 2 -3 эсминцев УРО (USS Laboon DDG 58, USS Ross
(DDG 71, USS Carney DDG-64). Еще несколько ударных боевых единиц
того же ранга развернуты в составе 5-го американского флота,
оперирующего в Персидском заливе и Красном море, и также могут быть
привлечены к участию в ракетном нападении. В принципе этого
довольно для нанесения ограниченного ракетного удара по образцу
шайратского, имеющего не столько военный, сколько демонстрационный
характер.
Однако, даже с учетом таких ограниченных задач, вероятность
подобного удара представляется далеко не абсолютной. Во-первых,
будет очень странно, если эта относительно небольшая корабельная
группировка перейдет к активным боевым действиям при очень слабом
её авиационном прикрытии со стороны моря. Которое в Средиземном
море и вовсе отсутствует. Во-всяком случае, это будет, если вообще
будет, едва ли не первый случай в истории, когда американский флот
будет атаковать другую страну без полноценной поддержки своих
авианосцев. И это в условиях прямого предупреждения российской
стороны о готовности уничтожать не только ракеты, но также их
носители – то есть те самые эсминцы УРО!
Таким образом, при анализе общей военно-стратегической ситуации
вокруг Сирии, при опоре только на доступную информацию в открытых
источниках (а они в наше время знают, если не всё, то очень
многое), можно констатировать следующее.
Признаков, указывающих на чрезвычайное по масштабам и быстроте
массированное наращивание военного потенциала великих держав в
регионе Ближнего Востока, соответствующее подготовке
крупномасштабного военного конфликта между ними, в настоящее время
не наблюдается. Общая картина военной активности США и России в
данном регионе в целом укладывается в рамки рутинной военной
деятельности.
С учетом данного обстоятельства, наблюдаемые российским Генштабом
американские военные приготовления, которые, непременно, имеют
место в действительности, являются либо подготовкой к очередному
демонстрационному «удару возмездия» по образцу атаки на авиабазу
Шайрат, либо целиком демонстративной игрой военными мускулами с
целью оказания психологического, сдерживающего влияния на своих
оппонентов в Сирии.
С учетом нового измерения ситуации, связанного с четко заявленной
готовностью России нанести ответный удар, вероятность указанных
выше двух сценариев следует, на мой взгляд, оценить в соотношении
30 к 70 в пользу второго, сугубо демонстрационного варианта.
Что касается нынешнего всплеска экстремальной конфронтационной
риторики в отношениях между Западом и РФ, то его следует понимать,
как приуроченный, в основном, к попыткам определенных западных
кругов организовать массированное психологическое давление на
Россию и население этой страны накануне выборов российского
Президента.
Если данная оценка подоплеки нынешних событий верна, то в
перспективе ближайших дней и недель можно ожидать некоторого
снижения накала словесной конфронтации в связи с известной утратой
её актуальности и практической востребованности. На что, в
частности, указывает и уже начавшийся частичный спад активности в
другой составной части комплексного плана Запада по усилению
предвыборного давления на Россию, в части так называемого
«отравления Скрипаля». Уже сегодня отмечается некоторый отказ
британских организаторов этой провокации на позиции, близкие к
исходным, при минимальном уровне реального размежевания с РФ.
Что, разумеется, никак не означает отмены исторически
обусловленного противостояния между Россией и Западом. Но в то же
время может указывать на планомерное свертывание западной стороной
достигшей своего логического конца очередной спецоперации,
приуроченной к выборам президента России.