Предельно высокий градус конфронтационной риторики в отношениях России и США отнюдь не обязательно свидетельствует о фатальной близости прямого военного столкновения двух ядерных сверхдержав. Накануне Генеральный штаб РФ повторно, в течение одной недели, предупредил о подготовке США к нанесению ударов по Сирии.



Указанная позиция российского военного руководства, ранее озвученная начальником Генштаба Валерием Герасимовым, непременно, основана на всей совокупности поступающей в этот орган военного управления оперативной информации и может рассматриваться в качестве надежной основы для любого анализа ситуации вокруг Сирии.



Однако, при этом, следует понимать, что выводы из одного и того же набора фактов могут быть вполне адекватными в довольно широком диапазоне возможностей. В том числе и довольно далеко отстоящих друг от друга.



Именно с этих позиций мы попытаемся рассмотреть текущую военно-политическую ситуацию. С тем, чтобы оценить меру исходящей от нее реальной военной угрозы.



Прежде только, следует отметить, что подобного рода жесткие заявления могут быть сделаны по профилактическим соображениям, чтобы упредить возможные неверные и слишком опасные действия со стороны потенциального противника. С учетом крайнего дефицита коммуникации и взаимопонимания между политическим руководством РФ и США, этому может быть найдено объяснение в неуверенности обеих сторон в реальных военно-политических планах друг друга и более чем понятных опасениях по поводу угрозы неконтролируемой эскалации военного противостояния.



А теперь рассмотрим, какова на самом деле военно-стратегическая ситуация в районе ближневосточного кризиса. Если верить некоторым интернет-источникам, то дело обстоит из рук вон плохо и обстановка практически полностью вышла из под контроля.



«Ситуация вокруг Сирии продолжает быстро ухудшиться. В СМИ официально попадает далеко не вся информация, связанная с противостоянием России и США. Пока все внимание приковано к скандалу между Россией и Великобританией, американцы, по всей видимости, не отказываются от удара по Сирии. Вашингтон не останавливают даже предупреждения российского Генштаба о том, что российские военные ответят ударом на удар, под который попадут и американские «носители» ракет. Исходя из открытых данных, США и ее союзники перебрасывают авиацию на границу с Сирией, в частности речь идет о авиабазах в Иордании, Турции, Кипре и Ираке, а в Средиземном море находится группировка ВМФ США. Ряд западных изданий утверждают, что в последние сутки на территорию Сирии были переброшены дополнительные комплексы С-400, СМИ сообщают о переброске десятков истребителей Су-30СМ и Су-35, в акваторию Средиземного моря вошли фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», БДК «Орск» и «Минск», сторожевой корабль «Пытливый», сообщает newsli.ru. В целом российская группировка кораблей в Средиземном море увеличилась до двух десятков, включая до шести подводных лодок – это для России беспрецедентное скопление флота на ограниченной территории.»





Давайте попробуем, без всякого предубеждения, оценить такую предельно алармистскую трактовку событий. Во-первых, стоит обратить внимание, что указанная информация о массированных перебросках разнообразных военных сил в направлении Сирии, не подтверждена уже в течение четырех дней никакими другими источниками. В частности западные издания, которые отслеживают полеты военной авиации РФ и исправно о них сообщают (как, например, о недавнем прибытии в Сирию истребителей Су-57), хранят гробовое молчание о якобы переброшенных туда «десятках истребителей Су-30СМ и Су-35». Непонятно и то, на основании каких «открытых данных» установлена массированная переброска авиации США и их союзников к границам Сирии? При том, что оперативная информация о передвижениях американских войск, в том числе и ВВС США, в принципе является закрытой и недоступна открытым изданиям, в т.ч. на Западе. В целом, вышеуказанная «информация» выглядит явным преувеличением.



Разумеется, это не означает, что стороны не проводят мероприятия по укреплению своих вооруженных сил в регионе конфликта. Так, например, Россия недавно направила в Средиземноморье два ракетных фрегата и сторожевой корабль. Не исключено и развертывание некоторого количества дополнительных систем противовоздушной обороны. Однако, никаких данных об экстренной переброске в регион действительно крупных сил РФ нигде не фиксируется. В частности, турецкие «споттеры», аккуратно отслеживающие движение кораблей российского ВМФ по Черноморским проливам, ничего экстраординарного по этому поводу не сообщают. Хотя, в случае надобности в массированном перемещении войск и техники, никакие транспортные «Русланы» ВВС не заменят морских перевозок по этой стратегически важной водной артерии.



Что касается западных визави, то, опять же, по данным открытых источников, каких-либо признаков чрезвычайной военной активности, указывающих на широкомасштабные военные приготовления, подчеркиваю еще раз – именно широкомасштабные, в рамках неких «окончательных и бесповоротных» стратегических решений, также не просматривается. Между тем речь идет о таком масштабе сосредоточения военных сил, скрыть который в принципе невозможно. В данном же случае уровень их «засветки» в СМИ равен нулю. «Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», – заявил Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в восточной части Средиземного моря, в Красном море и Персидском заливе США создали ударные группировки морских носителей крылатых ракет.Указанная позиция российского военного руководства, ранее озвученная начальником Генштаба Валерием Герасимовым, непременно, основана на всей совокупности поступающей в этот орган военного управления оперативной информации и может рассматриваться в качестве надежной основы для любого анализа ситуации вокруг Сирии.Однако, при этом, следует понимать, что выводы из одного и того же набора фактов могут быть вполне адекватными в довольно широком диапазоне возможностей. В том числе и довольно далеко отстоящих друг от друга.Именно с этих позиций мы попытаемся рассмотреть текущую военно-политическую ситуацию. С тем, чтобы оценить меру исходящей от нее реальной военной угрозы.Прежде только, следует отметить, что подобного рода жесткие заявления могут быть сделаны по профилактическим соображениям, чтобы упредить возможные неверные и слишком опасные действия со стороны потенциального противника. С учетом крайнего дефицита коммуникации и взаимопонимания между политическим руководством РФ и США, этому может быть найдено объяснение в неуверенности обеих сторон в реальных военно-политических планах друг друга и более чем понятных опасениях по поводу угрозы неконтролируемой эскалации военного противостояния.А теперь рассмотрим, какова на самом деле военно-стратегическая ситуация в районе ближневосточного кризиса. Если верить некоторым интернет-источникам, то дело обстоит из рук вон плохо и обстановка практически полностью вышла из под контроля.Давайте попробуем, без всякого предубеждения, оценить такую предельно алармистскую трактовку событий. Во-первых, стоит обратить внимание, что указанная информация о массированных перебросках разнообразных военных сил в направлении Сирии, не подтверждена уже в течение четырех дней никакими другими источниками. В частности западные издания, которые отслеживают полеты военной авиации РФ и исправно о них сообщают (как, например, о недавнем прибытии в Сирию истребителей Су-57), хранят гробовое молчание о якобы переброшенных туда «десятках истребителей Су-30СМ и Су-35». Непонятно и то, на основании каких «открытых данных» установлена массированная переброска авиации США и их союзников к границам Сирии? При том, что оперативная информация о передвижениях американских войск, в том числе и ВВС США, в принципе является закрытой и недоступна открытым изданиям, в т.ч. на Западе. В целом, вышеуказанная «информация» выглядит явным преувеличением.Разумеется, это не означает, что стороны не проводят мероприятия по укреплению своих вооруженных сил в регионе конфликта. Так, например, Россия недавно направила в Средиземноморье два ракетных фрегата и сторожевой корабль. Не исключено и развертывание некоторого количества дополнительных систем противовоздушной обороны. Однако, никаких данных об экстренной переброске в регион действительно крупных сил РФ нигде не фиксируется. В частности, турецкие «споттеры», аккуратно отслеживающие движение кораблей российского ВМФ по Черноморским проливам, ничего экстраординарного по этому поводу не сообщают. Хотя, в случае надобности в массированном перемещении войск и техники, никакие транспортные «Русланы» ВВС не заменят морских перевозок по этой стратегически важной водной артерии.Что касается западных визави, то, опять же, по данным открытых источников, каких-либо признаков чрезвычайной военной активности, указывающих на широкомасштабные военные приготовления, подчеркиваю еще раз – именно широкомасштабные, в рамках неких «окончательных и бесповоротных» стратегических решений, также не просматривается. Между тем речь идет о таком масштабе сосредоточения военных сил, скрыть который в принципе невозможно. В данном же случае уровень их «засветки» в СМИ равен нулю. Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время ни в Средиземном море, ни на подходах к нему нет ни одной авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США. Более того, в настоящее время, а точнее по состоянию на 14 марта 2018 г., в мировом океане, в районах оперативного предназначения находится, по данным регулярно отслеживающего эту динамику американского издания Stratfor, только две АУГ, во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Теодор Рузвельт». Из них только один – «Рузвельт» развернут в регионе Персидского залива, откуда его самолеты в принципе могут добраться до Дамаска. Если, конечно, им это позволят российские С-400. Кроме того, согласно американской военно-морской доктрине, один авианосец вообще не может рассматриваться как сила, достаточная для осуществления эффективного воздушного наступления с моря.



Правда, у так называемой «американской коалиции» имеется вполне довольно сил военный авиации на сухопутных аэродромах, расположенных вокруг Сирии. Но даже с учетом этого обстоятельства, очевидный факт отсутствия наращивания группировки авианосцев США в данном районе может указывать, как минимум, на принципиальную неготовность американского военного командования сделать основную ставку в ударе по Сирии на авиацию как таковую.



Причина такой сдержанности вполне очевидна. Развертывание на территории Сирии мощной и довольно эффективной системы ПВО действительно превратило территорию этой страны в «бесполетную зону» для западной военной авиации, которая, в случае попытки нанесения массированного удара, гарантированно понесет тяжелые потери.



А это совершенно неприемлемо для политического руководства США. Прежде только, потому, что оно в настоящее время крайне озабочено американским военным престижем, серьезно поколебленным российскими военно-стратегическими инновациями. Которые Запад, судя по многим признакам, благополучно проспал. Иначе с чего бы это президент США Трамп вдруг, сразу после оглашения Послания Владимира Путина, стал обещать своим военным экстренные финансовые вливания в программу создания гиперзвукового оружия? Фактически – это признание американской отсталости в данной области и необходимости безотлагательно поправить дело.



Иначе говоря, Вашингтону крайне нежелательно в этих условиях получить еще один нокаутирующий удар в военной области, на этот раз прямо на поле боя от российских комплексов С-400. Или даже одержать там «пиррову победу» ценой огромных потерь. Именно следовательно американская боевая авиация, в ходе планирования удара по Сирии, либо вообще останется вне игры, либо ей будет отведена второстепенная роль.



А это означает, что в распоряжении американцев остается только один, традиционный для них козырь — ракетный удар крылатыми ракетами «Томагавк» морского базирования с надводных и подводных кораблей ВМС США. О чем, собственно, и идет речь в неоднократных предупреждениях российского Генштаба.



Возможность такого удара полностью исключить невозможно. Хотя бы потому, что он будет уже не первым в этой войне. Предыдущий залп 59 «Томагавков» с двух эсминцев, как известно, имел место в прошлом году. Однако его военное значение оказалось очень сомнительным, поскольку подвергшаяся удару сирийская авиабаза уже на следующий день возобновила полеты.



В данном же случае, якобы намеченная американцами бомбардировка правительственных кварталов Дамаска может иметь и вовсе нулевые последствия. Аналогичные югославским, когда американские крылатые ракеты взрывались в пустых коробках административных зданий Белграда и армейских казарм, откуда был заранее эвакуирован весь персонал и даже вывезено оборудование. Причем, эффект будет тем более незначительным, чем более ограниченным будет сам такой удар.



Между тем, каких-либо признаков крупномасштабного стягивания американских боевых ракетных кораблей на позиции для нанесения действительно массированного удара сотнями ракет, пока не наблюдается. Во всяком случае, по официальным данным командования 6-го флота США, оперирующего в Средиземном море, перекрестно подтверждаемым другими открытыми источниками, здесь в настоящий момент находится очень ограниченное количество американских боевых кораблей – порядка 2 -3 эсминцев УРО (USS Laboon DDG 58, USS Ross (DDG 71, USS Carney DDG-64). Еще несколько ударных боевых единиц того же ранга развернуты в составе 5-го американского флота, оперирующего в Персидском заливе и Красном море, и также могут быть привлечены к участию в ракетном нападении. В принципе этого довольно для нанесения ограниченного ракетного удара по образцу шайратского, имеющего не столько военный, сколько демонстрационный характер.



Однако, даже с учетом таких ограниченных задач, вероятность подобного удара представляется далеко не абсолютной. Во-первых, будет очень странно, если эта относительно небольшая корабельная группировка перейдет к активным боевым действиям при очень слабом её авиационном прикрытии со стороны моря. Которое в Средиземном море и вовсе отсутствует. Во-всяком случае, это будет, если вообще будет, едва ли не первый случай в истории, когда американский флот будет атаковать другую страну без полноценной поддержки своих авианосцев. И это в условиях прямого предупреждения российской стороны о готовности уничтожать не только ракеты, но также их носители – то есть те самые эсминцы УРО!



Таким образом, при анализе общей военно-стратегической ситуации вокруг Сирии, при опоре только на доступную информацию в открытых источниках (а они в наше время знают, если не всё, то очень многое), можно констатировать следующее.



Признаков, указывающих на чрезвычайное по масштабам и быстроте массированное наращивание военного потенциала великих держав в регионе Ближнего Востока, соответствующее подготовке крупномасштабного военного конфликта между ними, в настоящее время не наблюдается. Общая картина военной активности США и России в данном регионе в целом укладывается в рамки рутинной военной деятельности.



С учетом данного обстоятельства, наблюдаемые российским Генштабом американские военные приготовления, которые, непременно, имеют место в действительности, являются либо подготовкой к очередному демонстрационному «удару возмездия» по образцу атаки на авиабазу Шайрат, либо целиком демонстративной игрой военными мускулами с целью оказания психологического, сдерживающего влияния на своих оппонентов в Сирии.



С учетом нового измерения ситуации, связанного с четко заявленной готовностью России нанести ответный удар, вероятность указанных выше двух сценариев следует, на мой взгляд, оценить в соотношении 30 к 70 в пользу второго, сугубо демонстрационного варианта.



Что касается нынешнего всплеска экстремальной конфронтационной риторики в отношениях между Западом и РФ, то его следует понимать, как приуроченный, в основном, к попыткам определенных западных кругов организовать массированное психологическое давление на Россию и население этой страны накануне выборов российского Президента.



Если данная оценка подоплеки нынешних событий верна, то в перспективе ближайших дней и недель можно ожидать некоторого снижения накала словесной конфронтации в связи с известной утратой её актуальности и практической востребованности. На что, в частности, указывает и уже начавшийся частичный спад активности в другой составной части комплексного плана Запада по усилению предвыборного давления на Россию, в части так называемого «отравления Скрипаля». Уже сегодня отмечается некоторый отказ британских организаторов этой провокации на позиции, близкие к исходным, при минимальном уровне реального размежевания с РФ.



Что, разумеется, никак не означает отмены исторически обусловленного противостояния между Россией и Западом. Но в то же время может указывать на планомерное свертывание западной стороной достигшей своего логического конца очередной спецоперации, приуроченной к выборам президента России. Автор: Юрий Селиванов Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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