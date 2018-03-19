Более того, лидеры ЕС уже успели жестко раскритиковать проведенные так называемые выборы на территории незаконно аннексированного Крыма.

Страны-лидеры Европейского Союза Франция и Германия сделали первые комментарии относительно проведенных Российской Федерацией “выборов” российского лидера в захваченном Путиным Крыму.

Франция не намерена признавать результаты голосований на территории незаконно аннексированного Крыма, о чем говорится в сообщении французского МИДа. Так, в обнародованном МИД Франции сообщении отмечается, что после четырехлетней незаконной аннексии Крымского полуострова и города Севастополя французские власти самым решительным образом подтверждают свою приверженность абсолютному восстановлению территорий и суверенитета украинского государства в рамках международно признанных границ.

При этом отмечается, что у Макрона не признают организацию “выборов” российского лидера на оккупированной Россией территории Крымского полуострова.

В этом решении Францию решила также поддержать и Германия. В частности, новый руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Гайко Маас назвал “выборы” президента РФ на оккупированном полуострове неприемлемыми, а также жестко осудил попытки легитимации аннексии Крыма.

Он также заявил, что результат “выборов” в России нисколько не удивляет, точно так же как и обстоятельства, при которых они проводились.

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