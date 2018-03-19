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Франков: "Шахтер" и "Мариуполь" финансируются из одного кармана. Спонсор "Мариуполя" - комбинат Ильича - принадлежит Ахметову
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19.03.2018 12:48
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Комитет по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины
никогда не проверял, кто спонсирует "Шахтер" и "Мариуполь", заявил
в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону главный
редактор журнала "Футбол", член исполкома ФФУ Артем Франков. По его
словам, оба клуба финансирует бизнесмен Ринат Ахметов. Франков:
Недопустимо ни с точки зрения УЕФА, ни с точки зрения ФИФА, чтобы
клубы принадлежали одному и тому же человеку Фото: Ростислав Гордон
/ Gordonua.com "Ну, у меня документы на столе не лежат, как видите,
я без бумаг пришел, но в футбольном мире никто в этом вопросе не
сомневается. Разумеется, "Шахтер" и "Мариуполь" финансируются из
одного кармана. Комбинат Ильича, который является спонсором
"Мариуполя", принадлежит Ринату Ахметову, и нечего тут искать
какие-то офшоры, конечных бенефициаров... Просто комитет по
аттестации футбола в жизни этих вещей не проверял", – отметил
он.Франков добавил, что комитет "не хочет в это лезть и боится
связываться"."Если в каком-либо турнире есть люди, которые
спонсируются из одного кармана, то даже если они изначально играют
честно, всегда существует возможность того, что им дадут
команду – и они сыграют нечестно. Именно следовательно
недопустимо ни с точки зрения УЕФА, ни с точки зрения ФИФА, чтобы
клубы принадлежали одному и тому же человеку", –
заявил член исполкома ФФУ.На сайте ФК "Шахтер" сообщается, что
генеральным спонсором клуба является группа СКМ Ахметова.О
причастности Мариупольского металлургического комбината имени
Ильича к финансированию "Мариуполя" на сайте этого клуба не
указано.Комбинат принадлежит "Метинвесту". На сайте СКМ сообщается,
что группой "Метинвест" управляет компания ООО "Метинвест Холдинг",
созданная СКМ в 2006 году.
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