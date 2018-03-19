Американская компания Apple занимается тайной разработкой собственных дисплеев MicroLED, которые по большинству параметров превосходят экран последнего iPhone X. Об этом сообщает со ссылкой на источники Bloomberg .

В создание экранов следующего поколения Apple вкладывает значительные средства. Разработчики планируют, что в будущем гаджеты станут более тонкими и яркими, чем нынешние OLED-дисплеи. Они должны отличаться низким энергопотреблением, широкой цветовой гаммой, более точным уровнем контроля над отдельными цветами и высоким разрешением.

Известно, что Apple впервые разрабатывает дисплей для своих гаджетов, так как раньше она использовала технологии других компаний. Например, в IPhone X использована технология Samsung, а экран Apple Watch выполнили по разработкам LG.

В то же время указано, что новый гаджет с усовершенствованным дисплеем выйдет не раньше, чем через несколько лет. Это связано с тем, что разработка нового экрана MicroLED будет более сложной, чем производство OLED-дисплея.

Тайную инициативу под кодовым названием T159 контролирует исполнительный продюсер Apple Линн Янгс, принимавший участие в разработке сенсорных экранов для оригинальных iPhone и iPad. Он же контролирует технологию экрана iPhone и Apple Watch.

Как сообщал svodka.net ранее, компания Apple подтвердила утечку исходного кода iBoot , но заверила, что это не повлияет на безопасность пользователей.

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