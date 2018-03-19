Совет ЕС указал на вероятность причастности России к "делу Скрипаля"

Европейский Союз решительно осуждает набег, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, в Соединенном Королевстве 4 марта 2018 года, говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в Брюсселе в понедельник.

"Этими безрассудными и незаконными действиями угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что очень вероятно, что Российская Федерация несет за это ответственность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в Евросоюзе использование впервые на европейской земле более чем за 70 лет "наступательного нервнопаралитического вещества военного класса", разработанного Россией, произвело шоковый эффект.

"Использование любого химического оружия кем бы то ни было абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - заявили министры иностранных дел ЕС.

Евросоюз приветствует обязательство Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при расследовании этого нападения. ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное и полное раскрытие для ОЗХО своей программы "Новичок".

"Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и поддержку, в том числе в усилиях Великобритании по привлечению виновных за это преступление к ответственности", - заявляют в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС будет продолжать следить за этой проблемой и ее последствиями.