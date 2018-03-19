|Підростає поліглот: 8-місячна донька Гайтани вчить три мови (ФОТО)
|19.03.2018 12:55
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Співачка Гайтана, яка влітку вперше стала мамою, народивши донечку Сапфір-Ніколь, не приховує крихітку від шанувальників, часто ділячись кумедними фото чи відео і навіть хвастать, як мала вже сідає за фортепіано. Втім, найбільшим здивуванням для фанів стало те, що 8-місячна донька Гайтани вже вчить три мови!
"Англійська, російська, українська. Тому що наші бабусі читають книжки українською, я розмовляю з нею російською, іноді англійською. Мені здається, якщо ми їздитемо до Конго, то вона буде розмовляти і французькою також", - розповіла Гайтана Каті Осадчій.
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