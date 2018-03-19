Может быть также прекращена откачка воды из шахты «Юнком», где расположен радиационно опасный объект «Кливаж».

В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах, вероятно, и на шахте «Юнком», в недрах которой расположен радиационно опасный объект «Кливаж». Об этом в телеграмм-канале пишет пользователь под ником «Донецкий абориген», информирует svodka.net.

«11 марта остановлена подача электричества на шахту Углегорская, подняты насосы и работников предубедили о закрытии до конца месяца предприятия. Проверили — оказывается все угольное объединение Орджоникидзеуголь, которое уже не занималось добычей угля, а только откачкой шахтных вод, переданное в Реструктуризацию, ликвидируется. На данный момент откачка воды не происходит ни на одной из шахт», — написал он.

Демонстрирующий хорошую осведомленность во многих вопросах социально-экономической жизни «республики» аноним предполагает, что может быть также прекращена откачка воды из шахты «Юнком», где расположен радиационно опасный объект «Кливаж».

«И всё бы хорошо, только кажется мне, что откачку вод с Юнкома (знаменитый объект «Кливаж») производили непосредственно через эти шахты (Орджоникидзеуголь)», — опасается «Донецкий абориген».

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Объект «Кливаж» — место подземного ядерного взрыва мощностью, который был осуществлён на территории Донецкой области Украинской ССР на восточном крыле шахты «Юнком» (г. Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета, ПО «Орджоникидзеуголь») на глубине 903 м. Цель взрыва — снижение напряжения в горном массиве, что, в конечном счете, должно было повысить безопасность отработки угольных пластов.

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