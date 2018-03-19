Заседание комитета по вопросам регламента и организации работы
Верховной Рады, на котором рассмотрят представления ГПУ по
привлечению к уголовной ответственности нардепа Надежды Савченко
начнется в 15.00. ГПУ хочет привлечь Савченко к уголовной
ответственности Фото: ЕРА (архив) Этот вопрос указан в повестке дня
комитета, опубликованной на сайте парламента.Согласно расписанию,
заседание должно начаться в 15.00.13 марта издание "Страна"
написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с
высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в
Украине. Вероятно, это была провокация.15 марта генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.
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