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Регламентный комитет 21 марта рассмотрит представление на задержание и арест Савченко
19.03.2018 12:56
Заседание комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, на котором рассмотрят представления ГПУ по привлечению к уголовной ответственности нардепа Надежды Савченко начнется в 15.00. ГПУ хочет привлечь Савченко к уголовной ответственности Фото: ЕРА (архив) Этот вопрос указан в повестке дня комитета, опубликованной на сайте парламента.Согласно расписанию, заседание должно начаться в 15.00.13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военными о возможном военном перевороте в Украине. Вероятно, это была провокация.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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