Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь заявил, что проект закона разработали вместе с представителями промышленности и в его тексте учтены предложения бизнеса. Виктор Бондарь: Наши западные советчики завели страну в процесс глубинной и деструктивной деиндустриализации Фото: vidrodzhennya.org.ua "В течение последних трех-четырех лет наши западные советчики завели страну в процесс глубинной и деструктивной деиндустриализации. В результате увеличения стоимости энергоносителей мы действительно теряем свою промышленность, потому что она становится неконкурентоспособной. Мы постепенно превращаемся в аграрно-сырьевой придаток Европы. За счет трудовой миграции из Украины такие европейские страны, как Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, решают свои проблемы нехватки квалифицированного персонала. В то время как украинская промышленность приходит в упадок", – заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, комментируя цели документа.Он объяснил, что законопроект разработали вместе с представителями промышленности, в его тексте учтены также предложения бизнеса, а основная задача законодательной инициативы – создать стимулы для развития украинских промышленных предприятий."Сегодня на повестке дня парламента должно стоять возрождение отечественной промышленности, создание новых рабочих мест. У нас есть четкое видение того, как помочь украинской промышленности выйти из кризиса. Это можно будет сделать, если парламент поддержит наш законопроект. И мы обращаемся к народным депутатам из всех фракций и групп с предложением как можно быстрее его рассмотреть и поддержать", – отметил политик.Соавторами проекта закона стали народные депутаты от группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, Виталий Хомутынник, Василий Гуляев, Виктор Остапчук, Евгений Геллер, Андрей Шипко, Геннадий Бобов, Александр Биловол и Антон Яценко.7 февраля партия "Відродження" и Украинский союз промышленников и предпринимателей провели встречу, на которой обсудили экономическую программу политсилы "Собственный путь Украины", а также экономическую программу УСПП "Платформа экономического патриотизма". По их расчетам, в Украине при внедрении этой программы можно достичь экономического роста на уровне 7–8% в год.5 марта обе организации обсудили проект закона о поддержке отечественной промышленности и внесли в него правки и предложения от УСПП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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