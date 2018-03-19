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Кроуфорд продемонстрировала танцы в стиле 1980-х годов в рекламе Reserved. Видео
19.03.2018 13:20
52-летняя американская модель Синди Кроуфорд снялась в рекламе польского бренда Reserved. Видео опубликовали на канале марки в YouTube. Модель в розовом костюме исполнила танцы в стиле 1980-х годов. По сюжету она, танцуя на улице, привлекает внимание жителей соседних домов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Кроуфорд станцевала посреди улицы Скриншот: RESERVED / YouTube видео Видео: RESERVED / YouTube

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