Кроуфорд продемонстрировала танцы в стиле 1980-х годов в рекламе Reserved. Видео
19.03.2018 13:20
52-летняя американская модель Синди Кроуфорд снялась в рекламе
польского бренда Reserved. Видео опубликовали на канале марки в
YouTube. Модель в розовом костюме исполнила танцы в стиле 1980-х
годов. По сюжету она, танцуя на улице, привлекает внимание жителей
соседних домов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Кроуфорд станцевала посреди улицы Скриншот: RESERVED /
YouTube видео Видео:
RESERVED / YouTube