Убытки предварительно оценивается в сумму 6 млн гривен

Поставщика кислорода был избран на тендере. При этом правоохранители подозревают заговор уже на этом этапе, так как условия конкурса были прописаны под конкретного поставщика. Он продавал в больнице кислород, который не только не отвечал требованиям ДСТУ, но и имел завышенную стоимость.

"Фактически, кислород, который должен использоваться в промышленных целях, попадал в медучреждения. Технический кислород вместо медицинского мог представлять угрозу для здоровья пациентов и привести к трагическим последствиям", - сообщается на сайте Национальной полиции Украины,

Фото: npu.gov.ua

Убытки от этой схемы оценивается в 6 млн гривен.

14-15 марта оперативники управления защиты экономики в Одесской области и следственного управления полиции провели санкционированные обыски на предприятии, которое поставляло кислород. Правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, 880000 гривен, 1450 евро, более чем 1000 долларов, 62 000 российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Фото: npu.gov.ua

Все мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.