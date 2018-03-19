Как сообщил советник председателя ОГА в Днепропетровской областной госадминистрации Юрий Голик на странице в Facebook, высота снежного покрова составляет 40 см.

По его словам, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий снегопада, 21 марта ожидается похожая ситуация с осадками.

«Относительно электроэнергии – по состоянию на 8:00 отключены 35 населенных пункта (из них 13 частично), 4 869 абонентов. Бригады облэнерго работают», — отметил Голик.

Как сообщает корреспондент «Обозревателя», коммунальные службы чистят только основные дороги, большинство дорог и тротуаров представляют собой сугроб высотой по колено.

В связи с этим многие жители остались работать дома, те, кто поехал на работу, сильно опоздали.

Кроме того, он уточнил, что некоторые добирались на работу пешком, потому что обстановка с общественным транспортом довольно сложная.

Anton Kistol, Facebook

Местный житель Михаил Тонконогий на странице в Facebook отметил, что по состоянию на 9:50 на маршруты вышли более 70% автобусов, почти везде убраны фуры, которые заграждали путь.

«Маршрутки наконец-то начали добираться до отдаленных районов города: Западный, Авиаторское, Сухачевка, Мирный, Краснополье. Не все сразу, но постепенно все уедут», — написал он.

Относительно электротранспорта Михаил отметил, что из двух троллейбусных депо выпустили около 85 троллейбусов, потихоньку выезжает на путь 1-й трамвай, поехал 15-й трамвай, снегач чистит 5-й трамвай, более-менее поехал 19 трамвай.

«Коллапс на Метеоре и Криворожской пока есть. На Победу вызваны манипуляторы, чтобы забрать паркунов, которые мешают проезду троллейбусов», — добавил он.

Отметим, мэр Днепра Борис Филатов также отреагировал на обстановку в городе и опубликовал следующий пост.

«Да, это стихийное бедствие. Да, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср@ные авто на пути его следования. Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать. Да, в среду будет снегопад еще хуже. Да, со следующего понедельника, когда начнет таять, готовьтесь к подтоплениям. Нет, я никому не буду вытирать сопли. И, да, если энергию десяти интернетдр*черов приложить к одной лопате, то можно почистить пару улиц», — написал он.

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