Обыск проводился на основе постановления суда

"Они приехали постановлению одного из киевских судов о проведении обыска в офисном помещении с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов. Ни кому принадлежит имущество, ни кто осуществляет эту работу в постановлении не указаны. Напомню, что в данном офисе находится три различных ИТ-компании ", - сообщил адвокат, представляющий интересы одной из компаний, Роман Корченюк на своей странице в Facebook.

По словам юриста, руководители предприятий предоставили СБУ все документы, подтверждающие, что никакого отношения к данным сайтов они не имеют, а их пребывания в данном помещении - законно.

Фото: facebook/Роман Корченюк