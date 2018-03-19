Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал советовать кандидату на должность главы государства от КПРФ Павлу Грудинину, выполнять ли ему обещание сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не могу в личном плане таких советов давать, не имею на это права", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как бы посоветовал поступить в данной ситуации.

Песков уверен, что требовать выполнения условий может лишь тот, кому было дано обещание.

Это (выполнения условий пари - ред.) может потребовать только тот, кому он (Грудинин - ред.) обещал (сбрить усы - ред.)", - отметило он.

Кроме того, Пескову напомнили о том, что в 2014 году он сам проиграл спор с дочерью, из-за чего сбрил свои усы. Пресс-секретарь российского президента указал, что тогда ему было просто выполнить свое обещание.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда несет пургу .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира