Действующее законодательство Украины допускает отказ в праве наследования по воле завещателя и если наследник нарушил закон.

выяснил, какие риски угрожают праву наследников получить долю имущества по завещанию и при наследовании по закону, передает

Лишение наследства по воле наследодателя

В статье 1233 Гражданского кодекса Украины (ГКУ) указано, что наследодатель в завещании выражает волю на случай смерти и распределяет имущество и права между наследниками. Чтобы завещание набрало законную силу при открытии наследства — автор регистрирует документ нотариально. Зарегистрированные завещания получают учетную запись в Наследственном реестре. Наследодатель вправе менять содержание завещания, каждое изменение в тексте надо регистрировать у нотариуса.

Законодатели определили принципы составления и изменения завещаний в статье 1235 ГКУ.

1. Автор завещания назначает любое число наследников независимо от родственных связей и гражданских отношений.

2. Наследодатель может не указать причины и вычеркнуть из списков наследников любого человека.

3. Изменения в тексте завещания не лишают права наследования людей, имеющих право на долю в наследстве.

4. Право наследования человека, лишенного наследства по воле завещателя, теряется, если этот человек умер до открытия наследства. Дети умершего наследника получают право наследовать на общих основаниях.

Основания для лишения права наследовать

Основания для устранения наследников от права наследования указаны в статье 1224 ГКУ.

1. Не могут наследовать люди, которые умышленно лишили жизни наследодателя, возможного наследника или покушались на их жизнь. Это правило не действует, если человек совершил покушение и наследодатель знал об этом, но все равно назначил его наследником.

2. Не могут наследовать люди, которые умышленно мешали наследодателю составить завещание или изменить его — для улучшения своих возможностей наследования.

3. Не могут наследовать без завещания, по закону, родители после ребенка, если они были лишены родительских прав и санкцию не сняли до открытия наследства.

3. Не могут наследовать взрослые дети, родители, усыновители, опекуны, если эти люди недостаточно заботились о наследодателе. Эти обстоятельства выясняет и доказывает суд.

4. Не могут наследовать последовательно друг за другом супруги, если суд признал их брак недействительным.

Прописана ситуация, когда умирает один из супругов, чей брак был недействительным. Если будет доказано судом, что оставшийся в живых супруг не знал о препятствиях для заключения брака — его признают наследником, и он может претендовать на долю имущества, нажитую вместе с умершим человеком.

5. Не могут наследовать без завещания, по закону, люди, если суд доказал, что они не помогали наследодателю в старости или в беспомощном состоянии по болезни.

Законодатели отдельно отметили, что положения статьи 1224 ГКУ действуют для всех наследников — указанных в завещании, наследующих без завещания по закону и тех, кому завещатель отказал в наследстве.

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