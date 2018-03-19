Начало заседания комитета Рады по противодействию коррупции в эту среду предлагают провести в закрытом режиме

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук (фракция "Народный фронт") предлагает в среду провести часть заседания этого комитета в закрытом режиме.

"Для того, чтобы комитет не политизировался, чтобы избежать этих спекуляций, найти общий знаменатель для рабочей обстановки в комитете, я предлагаю работу нашего комитета в среду на этой неделе начать без средств массовой информации, в закрытом режиме", - сказал Ю.Савчук на согласительном совете руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в понедельник.

Он отметил, что часть членов комитета блокируют его работу и не дают возможности работать комитету, поскольку не собирается кворум.