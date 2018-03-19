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Песков заверил, что Путин получил поздравления от западных стран
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19.03.2018 13:52
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Спикер Кремля Дмитрий Песков не назвал конкретных стран, якобы
поздравивших президента РФ Владимира Путина с победой на
президентских выборах 18 марта. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Песков не сказал, какие страны Запада поздравили
Путина с победой на выборах Фото: ЕРА Песков не назвал никаких
конкретных стран, отметив, что позже обнародуют обобщенную
информацию."Эхо Москвы" сообщало, что лидеры США и западных стран
не поздравили Путина. Глава Кремля получил поздравления от
лидеров бывших советских республик – Азербайджана, Беларуси,
Казахстана, Молдовы и Таджикистана. Кроме того, его поздравили
главы Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной
Абхазии.18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной
комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали
76,66% россиян.
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