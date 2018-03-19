|Американец нашел своего кота после 14 лет разлуки
|19.03.2018 13:55
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Житель американского города Форс-Пирс по имени Перри Мартин нашел своего кота после 14 лет разлуки. Об этом сообщает USA Today.
После того, как мужчина переехал их сильно пострадавшего от урагана города, кот по кличке Томас Младший сбежал от него. Из-за того, что поиски питомца не дали никаких результатов, американец решил, что кото сбил автомобиль.
Через 14 лет Мартин вернулся в родной город, где и нашел своего беглого питомца. Зоозащитник подобрал кота на улице и отправил его в приют, где выяснилось, что с момента разлуки с хозяином кота никто не подобрал и не отнес в приют.
После этого зоозащитники связались с владельцем животного и сообщили о находке. Мартин невероятно обрадовался, что после стольких лет все же забрал своего питомца назад.
"Было бы здорово, если бы он хотя бы на 15 минут получил способность говорить и рассказал о своих злоключениях", - сказал мужчина.
Как сообщал svodka.net, пользовательница Reddit опубликовала снимок своей кошки Пепе, сидящей в пустой комнаты. По словам женщины, животное никак не может смириться с переездом ее соседки и одиноко грустит.
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