Житель американского города Форс-Пирс по имени Перри Мартин нашел своего кота после 14 лет разлуки. Об этом сообщает USA Today .

После того, как мужчина переехал их сильно пострадавшего от урагана города, кот по кличке Томас Младший сбежал от него. Из-за того, что поиски питомца не дали никаких результатов, американец решил, что кото сбил автомобиль.

Через 14 лет Мартин вернулся в родной город, где и нашел своего беглого питомца. Зоозащитник подобрал кота на улице и отправил его в приют, где выяснилось, что с момента разлуки с хозяином кота никто не подобрал и не отнес в приют.

После этого зоозащитники связались с владельцем животного и сообщили о находке. Мартин невероятно обрадовался, что после стольких лет все же забрал своего питомца назад.

"Было бы здорово, если бы он хотя бы на 15 минут получил способность говорить и рассказал о своих злоключениях", - сказал мужчина.

Как сообщал svodka.net, пользовательница Reddit опубликовала снимок своей кошки Пепе, сидящей в пустой комнаты. По словам женщины, животное никак не может смириться с переездом ее соседки и одиноко грустит.

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