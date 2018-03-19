"Гни свою линию". Борец Беленюк снялся в клипе рэпера ЯрмаКа. Видео
19.03.2018 14:00
Украинский певец ЯрмаК презентовал клип на песню "Гни свою линию".
Видео он опубликовал на канале Yarmak Music в YouTube. В клипе
снялся украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер
Жан Беленюк. По сюжету подросток, который терпит унижения от своих
ровесников, начинает активно заниматься спортом, чтобы дать им
отпор. Роль героя во взрослом возрасте исполнил Беленюк. |
Беленюк исполнил роль в клипе Скриншот: Yarmak Music / YouTube
видео Видео:
Yarmak Music / YouTube