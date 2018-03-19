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"Гни свою линию". Борец Беленюк снялся в клипе рэпера ЯрмаКа. Видео
19.03.2018 14:00
Украинский певец ЯрмаК презентовал клип на песню "Гни свою линию". Видео он опубликовал на канале Yarmak Music в YouTube. В клипе снялся украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер Жан Беленюк. По сюжету подросток, который терпит унижения от своих ровесников, начинает активно заниматься спортом, чтобы дать им отпор. Роль героя во взрослом возрасте исполнил Беленюк.   | Беленюк исполнил роль в клипе Скриншот: Yarmak Music / YouTube видео Видео: Yarmak Music / YouTube

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