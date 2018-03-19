Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января, который сейчас вступил в силу

"Таким образом украинец выражает протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу" , - сообщает Крымская правозащитная группа.

Правозащитники отмечают, что Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января, который сейчас вступил в силу.

Согласно решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.

19 марта 2018, его должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться на период голодания.

Также сегодня, в "Раздольненском районном суде" на 15 по местному времени назначено заседание, на котором "судья" Татьяна Пиркало выбирать Владимиру Балух мера пресечения уже в рамках другого дела, возбужденного против него по ч. 2 ст. 321 УК РФ уже во время содержания под стражей (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).