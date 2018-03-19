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Степанов назначил Ройтбурда директором Одесского художественного музея
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19.03.2018 14:08
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Как заявил глава Одесской областной государственной администрации
Максим Степанов, утверждения художника Александра Ройтбурда на
должности директора Одесского художественного музея требовал закон.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Противники
назначения Ройтбурда критиковали его моральные качества Фото:
Roytdurd Oleksandr / Facebook Контракт с Ройтбурдом подписан на
пять лет.За это время новоназначенный директор обязуется сделать
ремонт в помещениях и привлечь в музей новых посетителей.Как заявил
Степанов, выбор не стоял – назначать или нет. По его словам,
утверждения кандидата, победившего на конкурсе, требует
закон."Человек, который прошел конкурс и представил свою программу,
должен быть назначен на должность. Я верю, что Одесса действительно
станет культурным центром. Не только Украины, но и всей Европы. Об
этом много говорят, но когда доходит до дела, остаются только
разговоры. Мы начинаем сегодня, прямо здесь, с Художественного
музея", – заявил Степанов.Ройтбурд заявил, что рад принятому
решению. "Я рад, что, несмотря на тот ужас и количество грязи,
которое вылили мне на голову, абсолютно неаргументированно, сегодня
принято справедливое и законное решение. Я очень благодарен
губернатору за поддержку и волевые действия", –
прокомментировал свое назначение Ройтбурд.Свою поддержку назначению
художника также выразил министр культуры Украины Евгений
Нищук."Российская эскалация происходит не только на востоке страны.
К сожалению, некоторые люди поддерживают это движение внутри
страны. И очень обидно, что этот процесс инициируют депутаты
облсовета. Хорошо, что есть украинские патриоты, я хочу
поблагодарить одесского губернатора за позицию и решение. Нельзя
позволять сепаратистским настроениям уничтожать будущее украинского
искусства", – сказал министр культуры.15 марта Одесский
областной совет отказался назначить Ройтбурда директором Одесского
художественного музея.Противники назначения Ройтбурда
критиковали его моральные качества (представители
Оппозиционного блока отметили, что тот назвал 2 мая 2014 года "днем
победы"), утверждая, что художник "нечист на руку и имеет грехи в
прошлом".Конкурс на должность директора Одесского художественного
музея Ройтбурд выиграл 6 декабря 2017 года. Кроме него, на
должность претендовали прежний руководитель музея Виталий Абрамов и
его заместитель Сергей Седых.В
комментарии "Телекритике" Ройтбурд отмечал, что хочет
сделать музей более открытым и переосмыслить его
композицию.Александр Ройтбурд – известный украинский художник,
его работы находятся в коллекциях Национального художественного
музея Украины, Нью-Йоркского музея современного искусства и других.
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