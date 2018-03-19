Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб владеет секретной информацией о президенте США Дональде Трампе, которая может повредить ему в связи с расследованием о связях штаба Трампа с Россией, сообщают в субботу, 17 марта, издание Der Spiegel и агентство AP, на которые ссылается DW. Ранее Минюст США уволил Маккейба из ФБР за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.

Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника, пожелавшего остаться инкогнито, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом. Также сообщается, что информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который занимается расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы США 2016 года и предполагаемыми связями штаба Трампа с РФ.

После увольнения Маккейба руководитель команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. По словам Дауда, процесс был с самого начала «коррумпирован из-за политических предрассудков».

Республиканцы и президент США Дональд Трамп часто критиковали Эндрю Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал случай с утечкой информации, произошедшей из-за использования Хиллари Клинтон личной почты вместо служебной в бытность ее госсекретарем США. Кроме того, Трамп высказывал недовольство ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

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