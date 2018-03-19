В понедельник, 19 марта, в Киеве на улице Приречной на Оболони в многоэтажке произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По полученным данным, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и все профильные службы.

Правоохранители установили, что взрыв произошел на шестом этаже жилого дома. В одной из квартир началась драка при участии ее хозяина, и через некоторое время прозвучал взрыв. По предварительным данным, взорвали осколочную гранату. На месте происшествия выявлены следы крови. Подозреваемым удалось скрыться.

"Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 13 марта, вечером во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв .

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