Надежда Савченко: В Украине довольно военных, готовых к перевороту, сметут власть за часы По теме: Скандально известная внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что в Украине более чем довольно военных, готовых устроить в стране военный переворот, сообщает со ссылкой на «».



В частности, она отметила, что якобы такие настроения якобы начали проявляться в Вооруженных силах еще во времена правления экс-президента беглого Виктора Януковича.



«Даже против Януковича были готовы вертолеты взлетать, когда он ставил нас (армию. - Ред.) охранять свои владения, были готовы слетать вертолеты и бомбить Верховную Раду. Военные - люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и выполняют приказы, но у них есть предел», - сказала парламентарий.



Савченко добавила, что все, о чем она говорила с военнослужащими, считает военной тайной и никогда не выдаст полного содержания этих бесед.



«Я могу вам рассказать на полиграфе о том, что говорила я, но я никогда в жизни не расскажу о том, что говорили люди. Если потребуется, они об этом заявят сами. Или сделают», - заверила Савченко.



Стоит отметить, что секретарь парламентского комитета Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник выразил мнение, что внефракционного народного депутата Надежду Савченко российские спецслужбы завербовали еще во время пребывания в тюрьме:



«Я глубоко убежден в том, что Надежда Савченко была завербована, когда была в тюрьме в Российской Федерации, так как, например, не вернули же Украина Сенцова до сих пор. Наверное, Сенцов не сломался, а к Надежде было найдено подход, ее вернули», - пояснил свои предположения парламентарий.



По его словам, деятельности Савченко должен дать справедливую оценку только суд, все остальное - просто догадки, для которых не существует фактических доказательств: «Если правда то, что сейчас говорят СМИ по поводу состава преступления, сути, фабулы того, чего вы потенциально получите подозрение в следующий четверг, то вероятно, лучшим адвокатом будет вам даже психиатр, на мой взгляд. Потому что массовые убийства, если это действительно подтвердится, если это была идея ваша. На мой взгляд, кроме адвоката, надо обратиться к врачу », - подытожил Винник.



В свою очередь Савченко утверждала, что у президента просто не оставалось другого выбора, как согласиться вернуть ее в Украину.



«Он бы меня вернул. Живой или мертвой», - добавила она.



Известно, что недавно генпрокурор Юрий утверждал: следствие нашло неопровержимые доказательства того, Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте.











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