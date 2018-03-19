Европейский Союз осудил отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, и очень серьезно относится к оценке этого инцидента правительством Великобритании. В частности – относительно вероятной причастности к отравлению Российской Федерации.

В заявлении, обнародованном на сайте Европейского Совета, отмечается, что ЕС шокирован использованием на европейской земле нервно-паралитического вещества того же типа, что разрабатывалась Россией, впервые за более чем 70 последних лет.

«Использование химического оружия кем-либо в любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу всем нам. Любое подобное использование является прямым нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах», — отмечают в Европейском Совете.

Кроме того, ЕС призвал Россию безотлагательно ответить на вопросы, которые ставят перед ней Великобритания и мировое общество, а также обеспечить немедленное и полное раскрытие ее программы «Новичок» перед Организацией по запрещению химического оружия.

Кроме того, ЕС выразил солидарность с Великобританией, а также поддержал усилия по привлечению к ответственности виновных в атаке.

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