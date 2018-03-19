Во вторник, 20 марта, Украину накроет новый циклон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«20-го марта в большинстве областей Украины, начиная с юго-запада, снова снегопады и метели. На юге, где температура будет выше, мокрый снег с дождем плюс налипание мокрого снега», — отметила она.

По словам Диденко, сложными будут погодные условия в Одессе и Одесской области.

«Ближайшей ночью снова морозы, -8-14 градусов, на севере до -14-17 градусов, на юге -1-6 градусов. Завтра днем ожидается -2-7, на юге 0 +4 градуса, в Крыму +5 +12 градусов. На дорогах гололедица», — добавила она.

Синоптик уточнила, что в Киеве ожидается снег и усиление северо-восточного ветра, ночью до -12 градусов, днем до -5 градусов.

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