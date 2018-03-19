Законопроект предусматривает, что никто не имеет права входить в помещения органов государственной власти с оружием.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №8155 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», запрещающий входить в парламент с оружием, информирует svodka.net.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады. Как отмечается в пояснительной записке к документу, положениями законопроекта предлагается обновить основополагающие принципы нормативного, в том числе подзаконного регулирования порядка обеспечения безопасности органов государственной власти и их должностных лиц.

«С целью усиления безопасности предлагается предусмотреть, что в здания, где работают Верховная Рада Украины, президент Украины, Кабинет министров Украины, а также здания, где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами», — говорится в пояснительной записке.

При этом законопроект предусматривает, что госохране предоставляются соответствующие полномочия, которые позволят должным образом обеспечивать режим безопасности для органов государственной власти Украины. По словам главы парламента Андрея Парубия, законопроект предусматривает, что никто не имеет права входить в помещения органов государственной власти с оружием.

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«Личный досмотр народного депутата запрещается, если иное не устанавливается законом… Народный депутат, несмотря на свой статус, проходит сквозь рамку (на входе в парламент, — ред.) и если рамка показывает, что у него есть оружие, он должен его оставить в сейфах на входе, которые находятся под надзором представителей УГО и только после этого может заходить в парламент», — отметил Парубий в ходе брифинга по результатам заседания согласительного совета.

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