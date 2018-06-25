Столкновения между фермерами и кочевыми пастухами – следствие
длительной борьбы за землю и ресурсы, которые вскоре могут стать
большей проблемой для Нигерии, чем деятельность террористической
группировки "Боко Харам", сообщает агентство AFP. Жертвами
столкновений стали 86 человек Фото: ЕРА Отмечается, что 21 июня
фермеры атаковали кочевников в штате Плато, те в ответ напали на
фермеров.Комиссар полиции штата Унди Ади сказал, что шесть человек
получили ранения в результате столкновений, разрушены 50
домов.Агентство пишет , что столкновения –
следствие длительной борьбы за землю и ресурсы, которые вскоре
могут стать большей проблемой для Нигерии, чем деятельность
террористической группировки "Боко Харам".
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