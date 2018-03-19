Супруги продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поделились роликами, снятыми во время отдыха на Мальдивах. Рудковская и Плющенко проводят время на Мальдивах Фото: rudkovskayaofficial / Instagram Видео, на котором Рудковская запечатлена в купальнике, она разместила на своей странице в Instagram. Цвет настроения -синий * Любимый друг, @fkirkorov , лови * #цветнастроениясиний @jumeirahvittaveli * @natayakimbeachclub * Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 17 Мар 2018 в 4:46 PDT Ролик, для которого Плющенко позировал в плавках, он опубликовална своей странице в Instagram. #цветнастроениясиний Фил, @fkirkorov ,бикини не ношу,мартини не употребляю,но песенка зашла мощно!Лови,друг,Мальдивские танцы * @jumeirahvittaveli Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 15 Мар 2018 в 9:07 PDT Ролики пара сопроводила песней из репертуара певца Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".Плющенко и Рудковская поженились 12 сентября 2009 года.6 января 2013 года у них родился общий ребенок – сын Александр. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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